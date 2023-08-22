«تعليم وبالم هيلز» تعلنان اكتمال تراخيص إنشاء جامعة باديا والحصول على القرار الجمهوري

أعلنت شركتا تعليم لخدمات الإدارة – وبالم هيلز للتعمير، عن اكتمال تراخيص جامعة باديا، وذلك بعد الحصول على القرار الجمهوري.

وتسير عملية إنشاء المرحلة الأولى من الجامعة كما هو مخطط له، حيث من المقرر بدء الدراسة في السنة الأكاديمية التي تبدأ في سبتمبر 2024.

وستشمل المرحلة الأولى كليات “طب الأسنان” و”العلاج الطبيعي” و”إدارة الاعمال والاقتصاد” و”علوم الحاسب”.

وتمتلك تعليم 60% من جامعة باديا بينما تمتلك شركة بالم هيلز للتعمير 40% منها.

وتقع الجامعة في مدينة باديا، إحدى مشروعات شركة بالم هيلز للتعمير، في غرب القاهرة.

وتشغل جامعة باديا مساحة تبلغ 167 ألف متر مربع في مدينة باديا، التي تعد أول مدينة مستدامة في مصر وأول مدينة ذكية بمنطقة غرب القاهرة.

ومن المخطط أن يضم الحرم الجامعي ثماني كليات أكاديمية بحصة استيعابية إجمالية تبلغ حوالي 12,500 طالب.

وعلق محمد الرشيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لتعليم لخدمات الإدارة، أن اكتمال تراخيص إنشاء جامعة باديا بنجاح، خطوة فارقة واساسية في مشوار انشاء الجامعة.

وأشار إلي أن أعمال بناء المرحلة الأولى من الجامعة تتم حسب الجدول الزمني المحدد، ويعد هذا الإنجاز ثمرة التعاون القيم مع شريكنا الاستراتيجي شركة بالم هيلز للتعمير.

وتوقع الرشيدي استقبال الطلاب الجدد في السنة الأكاديمية القادمة التي تبدأ في سبتمبر 2024، والتي تعد سنة لها أهمية خاصة لدى تعليم لما سوف تشهده من تحقيق لعديد من خطط نمو الشركة.

ولفت إلى أن إضافة جامعة باديا إلى مجموعة المؤسسات التعليمية المرخصة تحت مظلة تعليم، و جامعة ممفيس في شرق القاهرة المرتقب إتمام ترخيصها قريبا، تشير الى اقترابنا أكثر فأكثر من تحقيق رؤيتنا في تقديم برامج وخدمات أكاديمية استثنائية وأن نصبح المجموعة الرائدة في مجال التعليم العالي في مصر”.

وقال حازم بدران، الرئيس المشارك التنفيذي والمدير العام لشركة بالم هيلز للتعمير إن حصول جامعة باديا على القرار الجمهوري، يقربنا من هدفنا في تطوير مدينة باديا كمدينة مستدامة متكاملة تلبي احتياجات جميع سكانها وكامل سكان أكتوبر الجديدة والمجتمعات المجاورة.

وذلك من خلال تقديم خدمات فريدة وحصرية، بما في ذلك خدمات تعليمية عالمية المستوى، كما أننا فخورون بالتعاون مع مؤسسة تعليم لخدمات الإدارة، حيث ساهم تفاني أفرادها وخبراتهم الكبيرة بشكل كبير في تحقيق هذه الرؤية.