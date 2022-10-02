تعليم مطروح تعد خطة متكاملة للارتقاء بمخرجات المنظومة العام الدراسي الجديد

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن مديرية تعليم مطروح أعدت خطة متكاملة لتطوير العملية التعليمية من أجل الارتقاء بمخرجات التعلم لدى طلاب المحافظة خلال العام الدراسى الجديد.

وأضاف أن ذلك فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” مع مواصلة تفعيل الأنشطة التربوية بالإدارات التعليمية لاكتشاف وصقل المواهب الطلابية وتحقيق أقصى استثمار ممكن لطاقات الطلاب مع مواصلة تفعيل المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مجالس الأمناء الذى يعد أحد الركائز الأساسية فى دعم العملية التعليمية، وكذلك رعاية وتنمية مهارات الطلاب الموهوبين فى شتى المجالات بالتعاون مع الشركاء الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه يتم تنظيم جولات ميدانية مفاجئة لتدعيم الإيجابيات والوقوف عليها ومعالجة السلبيات حال وجودها فى إطار تربوى متكامل مع استمرار لجان المتابعة وتقويم الأداء وكذا لجان الصحة والسلامة المهنية فى متابعة انتظام العملية التعليمية وتقديم كافة أوجه الدعم للمؤسسات التعليمية.

كما شدد محافظ مطروح على الاهتمام والمتابعة بالمدارس المجتمعية في التجمعات الصحراوية ومتابعة المستوى التعليمى والإرتقاء به ، مع تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد الطلاب.

وتابع محافظ مطروح انتظام سير العملية التعليمية مع اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد بجميع المدارس فى مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة حيث يتم استقبال عدد ٨٢٠ مدرسة لابناء المحافظة بعدد ١٧٠٠٨٦ طالبا منهم ٩٥٥٨٢ طالبا و٧٤٥٠٤ طالبات من خلال ٤٠٧٩ فصلا تعليميا ، مع تعزير عوامل تقوية الصلة والارتباط بين الطالب بالمدرسة من خلال الانشطة المختلفةوعوامل الجذب وتحفيزه على التواجد،وكذلك العمل على تقليل الكثافات بالفصول وإتاحة الخدمة التعليمية اللائقة كما قام رؤساء المدن بتفقد عدد من المدارس داخل نطاق المدينة للإطمئنان على سير العملية التعليمية وتذليل كافة العقبات مع ازالة الاشغالات بمحيط سور المدارس لتوفير المظهر اللائق والجو المناسب مع العملية التعليمية

وهنأ محافظ مطروح الطلاب وأولياء الامور وجميع عناصر العملية التعليمية من معلمين وإداريين بالمحافظة فى العام الدراسى الجديد موجها لمدير التربية والتعليم بضرورة متابعة انضباط جميع المدارس والتزام القائمين بالعملية التعليمية،موجها رؤساء المدن والمراكز بتكثيف حملات النظافة ورفع أية مخلفات ورفع كافة صور الإشغالات من محيط المدارس للحفاظ على الشكل الحضارى بمحيطها، وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس.