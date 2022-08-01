«تعليم لخدمات الإدارة» توقع مذكرة شراكة أكاديمية مع جامعة ماسترخيت الهولندية

أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة -الرائدة فى مجال التعليم الجامعى الخاص بمصر-عن توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الأكاديمية مع جامعة ماسترخيت الهولندية.

وقالت تعليم لخدمات الإدارة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين، إن هذه المذكرة تختص بالتعاون الأكاديمى بمشروع جامعة بادية المشترك مع شركة بالم هيلز للتعمير (تحت التأسيس).

بموجب هذه الاتفاقية سيحصل طلاب جامعة باديا على فى جميع البرامج على شهادة إضافية من جامعة ماسترخيت إلى جانب الشهادة التى تقدمها الجامعة عند تخرجهم.

كما تنص المذكرة على اعتماد المناهج التى ستدرس فى جامعة باديا على البرامج المقدمة فى جامعة ماسترخيت إضافة إلى تنفيذ برامج تبادل طلابى بين الجامعتين بما يسمح بالاستفادة من بيئة تعليمية متعددة الثقافات.

وتصنف جامعة ماسترخيت الهولندية كسادس أكبر جامعة ناشئة على مستوى العالم وفقا لمجلة تايمز للتعليم العالي Times Higher Education (THE)، حسب المعلومات الواردة فى إفصاح شركة تعليم.

تعليم لخدمات الإدارة شرعت فى تأسيس جامعة بادية منذ عامين بتكلفة 1.9 مليار جنيه

ووقعت شركة تعليم فى 29 سبتمبر 2020، اتفاقية تأسيس شركة مشتركة لإنشاء وتطوير جامعة خاصة بمشروع بادية بالم هيلز بتكلفة تصل إلى 1.9 مليار جنيه.

وتتراوح التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع بين 1.6 مليار إلى 1.9 مليار جنيه، وتستحوذ بالم هيلز على 40% من الشركة الجديدة ، بينما تمتلك شركة تعليم 60%.

ويقع مشروع بادية بمدينة السادس من أكتوبر ، ويستهدف مشروع الجامعة إنشاء ثمانى كليات بطاقة استيعابية تتجاوز عشرة آلاف طالب، ومن المخطط إنشاء أول كلية فى مجال العلوم الحيوية بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية.

وحصل مشروع جامعة بادية على موافقة مجلس الوزراء المصرى فى وقت سابق، وجار ترقب صدور القرار الجمهورى النهائى للبدء فى تشغيل الجامعة واستقبال الطلاب.

جامعة النهضة تخطط لإطلاق ثلاث كليات جديدة خلال السنوات القادمة

وتعتبر تعليم لخدمات الإدارة من الشركات حديثة الطرح فى البورصة المصرية، حيث طرحت 49% من أسهمها فى خلال شهر أبريل الماضى بمتوسط سعر 6.2 جنيه للسهم، وبدأ التداول على السهم اعتبار من يوم 7 أبريل 2021.

وتعمل الشركة فى مجال التعليم العالى فى مصر، وتمتلك جامعة النهضة ببنى سويف، وهي أكبر جامعة خاصة فى الصعيد. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامعة حوالى 11 ألف طالب، بينما يبلغ المقيدون بها حتى الآن حوالى 6270 طالبا.

وتضم الجامعة كليات علمية مختلفة، مثل الطب والعلاج الطبيعى، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة وعلوم الحاسبات، والإعلام والتسويق وإدارة الأعمال.

وتخطط جامعة النهضة لإطلاق ثلاث كليات جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وتدرس الشركة فى الوقت الحالى الاستحواذ على كيان قائم بالسوق المحلية، مع استعدادها لتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الجامعات الأمريكية لوضع برامج دراسية لبعض كليات جامعة النهضة، وأخرى أوروبية لتزويد جامعة باديا بالبرامج الدراسية.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 597 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مايو الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 584.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت النتائج المرسلة للبورصة (6 يوليو الماضى) ، عن ارتفاع تكاليف الشركة إلى 153.8 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المشار إليها مقارنة بتكاليف بلغت 137 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما أظهرت النتائج ارتفاع صافى ربح الشركة إلى 277.1 مليون جنيه بنهاية مايو الماضى مقارنة بصافى ربح 228.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وكشفت نتائج الأعمال السابقة للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 334 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فبراير الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 317 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتبدأ السنة المالية للشركة فى فبراير وتنتهى يناير من كل عام ، خلافا لأغلب الشركات المدرجة فى البورصة والتى تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر أو تبدأ من يوليو وتنتهى يونيو من كل عام.