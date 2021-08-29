«تعليم لخدمات الإدارة» تنفذ صفقة هيكلة ضخمة على الأسهم بقيمة 1.7 مليار جنيه

أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة التابعة لـ( سي آي كابيتال القابضة ) عن تنفيذ صفقة هيكلة ضخمة على أسهمها بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية 1.7 مليار جنيه تقريبًا.

وقالت تعليم لخدمات الإدارة إن هذه الصفقة جرت بجلسة الأحد على 380.1 مليون سهم، فى إطار خطة الهيكلة المعلن عنها بنشرة الطرح فى البورصة مارس الماضى.

وحصلت الشركة فى 25 مارس على موافقة الرقابة المالية لإعلان نشرة طرح 49% من أسهمها فى البورصة المصرية بحد سعرى أقصاه 6.2 جنيه للسهم.

وأعلنت الشركة مطلع أبريل الماضى عن تغطية الطرح العام لأسهمها بمعدل 29.38 مرة، حيث بلغ حجم أسهم الطرح 17.89 مليون سهم، بينما بلغت كميات الشراء المسجلة بسوق الصفقات الخاصة حوالى 525.6 مليون سهم.

كما أعلنت قبلها بأيام (29 مارس) عن تغطية الطرح الخاص للمؤسسات والمستثمرين ذوى الملاءة المالية بمعدل 2.34 مرة بسعر 5.75 جنيه للسهم.

تعليم لخدمات الإدارة طرحت 49% من أسهمها فى البورصة مارس الماضى

وقسمت الشركة إجمالى الأسهم المطروحة (375.8 مليون جنيه) ، بين طرحين أحدهما خاص بعدد ( 339.9 مليون سهم) جرى تغطيته مرتين وثلث، وآخر عام بعدد ( 17.89 مليون سهم ) جرى تغطيته أكثر من تسعة وعشرين مرة.

وألزمت الرقابة المالية المساهمين الرئيسين فى شركة تعليم لخدمات الإدارة بتقديم تعهدات بأن لا تقل نسبة احتفاظهم بالأسهم الممولكة للنسبة المقررة لمدة لا تقل عن عامين وفقا للمادة 7 من قواعد القيد والشطب.

وأعلنت سي آي كابيتال فى 11 فبراير الماضى عن تقدم شركتها التابعة “تعليم لخدمات الإدارة” بطلب تسجيلها تمهيدا للشروع فى إجراءات طرح جزء من أسهمها فى البورصة.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك إن النسبة المقرر طرحها (49% ) ستكون من حصة شركة أسفنكس أوبليكس بى.فى.(المالك والمساهم الرئيسى).

تعليم تمتلك جامعة النهضة الأكبر فى صعيد مصر

وتعمل شركة تعليم لخدمات الإدارة فى مجال التعليم العالى فى مصر، وتمتلك جامعة النهضة ببنى سويف، وهى أكبر جامعة خاصة فى الصعيد.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامعة حوالى 11 ألف طالب، بينما يبلغ المقيدون بها حتى الآن حوالى 6270 طالبا .

وتشمل الجامعة كليات علمية مختلفة، مثل الطب والعلاج الطبيعى، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة وعلوم الحاسبات، والإعلام والتسويق وإدارة الأعمال.

وتعتبر كلية الطب بجامعة النهضة، أكبر كلية طب خاصة على مستوى الجمهورية، وتحظى بشراكة مع جامعة فيينا الطبية ذات التصنيف الدولى وإحدى أقدم الكلبات الطبية فى أوربا.

وتخطط جامعة النهضة لإطلاق ثلاث كليات جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

«سي آي كابيتال» استحوذت على 60% من تعليم عام 2019

سي آي كابيتال

واستحوذت سي آي كابيتال فى أغسطس 2019 على 60% من أسهم شركة تعليم بمشاركة مستثمرين آخرين.

وتبلغ الحصة الفعلية لسى آى كابيتال فى شركة تعليم حوالى 16.5% إلا أنها تتمتع بنفوذ وتأثير على قرارات مجلس الإدارة ،وفقا لما جاء فى إفصاح مرسل 11 فبراير الماضى.

وحققت شركة تعليم أداء ماليا قويا خلال الأعوام الماضية، وارتفعت إيراداتها بنسبة 28% خلال الأعوام من 2017 إلى 2020.

وبلغت إيرادات الشركة حوالى 450 مليون جنيه خلال العام المالى 2019-2020، بينما بلغت أرباحها حوالى 241 مليون جنيه قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

تأسيس جامعة مشتركة مع بالم هيلز بتكلفة 1.9 مليار جنيه

ووقعت شركة تعليم فى 29 سبتمبر الماضى، اتفاقية تأسيس شركة مشتركة لإنشاء وتطوير جامعة خاصة بمشروع بادية بالم هيلز بتكلفة تصل إلى 1.9 مليار جنيه.

وقالت “سى آى كابيتال” فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن شركة تعليم ستنشئ الجامعة بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية.

وتتراوح التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع بين 1.6 مليار إلى 1.9 مليار جنيه، ومن المقرر أن تستحوذ بالم هيلز على 40% من الشركة الجديدة ، بينما ستمتلك شركة تعليم 60%.

وسيتم تمويل مشروع الجامعة من خلال رأسمال الشركة المشتركة والقروض التى ستحصل عليها من البنوك.ولم تفصح الشركتان وقتها عن حجم رأس المال المقرر لتأسيس الشركة الجديدة.

ويقع مشروع بادية بمدينة السادس من أكتوبر ، ويستهدف مشروع الجامعة الخاصة استيعاب 9000 طالب، ومن المخطط إنشاء أول كلية فى مجال العلوم الحيوية بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية، ويتوقع بدء استقبال الطلبة بداية من العام الدراسى 2022.

يشار إلى أن سي آي كابيتال (المديرة لتعليم) هى إحدى الشركات الكبرى فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر، بعدد فروع بلغ 60 فرعا على مستوى الجمهورية.

وانتقلت ملكية كابيتال القابضة من عدة مستثمرين (أفراد وكيانات) إلى بنك مصر-ثانى أكبر مصرف حكومى فى البلاد-وذلك بعد تقدمه بعرض استحواذ على غالبية أسهمها (90%) جرى تنفيذه فى 16 مارس الماضى بقيمة إجمالية قدرها 3 مليار جنيه تقريبا بمتوسط سعر 4.7 جنيه للسهم.

وتدرس تعليم لخدمات الإدارة فى الوقت الحالى الاستحواذ على كيان قائم بالسوق المحلية، مع استعدادها لتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الجامعات الأمريكية لوضع برامج دراسية لبعض كليات جامعة النهضة، وأخرى أوروبية لتزويد جامعة باديا بالبرامج الدراسية.