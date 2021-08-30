«تعليم لخدمات الإدارة» تفصح عن أطراف صفقات هيكلة أسهم بقيمة 1.7 مليار جنيه

تعليم لخدمات الإدارة تفصح عن تفاصيل صفقة الهيكلة الضخمة على أسهمها

أفصحت شركة تعليم لخدمات الإدارة التابعة لـ( سي آي كابيتال القابضة ) عن أطراف صفقة ضخمة على أسهمها جرى تنفيذها بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية 1.7 مليار جنيه تقريبًا.

وأظهر إفصاح مرسل للبورصة الإثنين، بيع المساهم الرئيسى ( أسفنكس أوبليكس بى.فى ) كامل حصته فى تعليم لخدمات الإدارة والبالغة 52.05% تعادل 380.1 مليون سهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 4.59 جنيه ، بقيمة إجمالية 1.7 مليار جنيه ،وجرى تنفيذها من خلال شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

ولم يظهر الإفصاح ارتباط شركة اسنفكس (Sphinx ObeLisk) بأى مجموعات أو أطراف أخرى مساهمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).

كما أظهرت ثلاثة إفصاحات أخرى موازية ، دخول ثلاثة أطراف إلى هيكل المساهمين بحصص مختلفة، هم : EGY EDU INVEST B.V ، Thebes CV، NUB HoldCo DMCC

تعليم لخدمات الإدارة : ثلاثة أطراف جديدة دخلت إلى هيكل المساهمين

وارتفعت حصة Thebes CV من صفر% إلى 20.82% ، وذلك بعد شراء 152 مليون سهم، بقيمة 697.8 مليون جنيه تقريبا، بمتوسط سعر 4.59 جنيه للسهم.

كما ارتفعت حصة EGY EDU INVEST B.V من صفر% إلى 13.17% ،وذلك بعد شراء 96.1 مليون سهم، بقيمة 441.3 مليون جنيه تقريبا، بمتوسط سعر 4.59 جنيه للسهم.

كذلك زادت حصة NUB HoldCo DMCC، من صفر% إلى 7.07%، وذلك بعد شراء 51.6 مليون سهم، بقيمة 236.9 مليون جنيه تقريبا، بمتوسط سعر 4.59 جنيه للسهم.

وجرى تنفيذ العمليات الثلاث من خلال شركة التجارى الدولى للسمسرة أيضا، ولم تظهر الإفصاحات ارتباط هؤلاء المساهمين الجدد بأى أطراف مرتبطة بالشركة.

كانت تعليم لخدمات الإدارة، قد أفصحت عن تنفيذ صفقة هيكلة ضخمة على أسهمها بالبورصة بجلسة أمس الأحد بقيمة إجمالية 1.7 مليار جنيه تقريبا.

ولم تفصح الشركة عن أطراف الصفقة بالأمس، مكتفية بالإشارة إلى أنها تأتى فى إطار خطة الهيكلة المعلن عنها بنشرة الطرح فى البورصة مارس الماضى.

سي آي كابيتال أدارت طرح 49% من أسهم الشركة مارس الماضى

سي آي كابيتال

وحصلت الشركة فى 25 مارس على موافقة الرقابة المالية لإعلان نشرة طرح 49% من أسهمها فى البورصة المصرية بحد سعرى أقصاه 6.2 جنيه للسهم.

وقسمت الشركة إجمالى الأسهم المطروحة (375.8 مليون جنيه) ، بين طرحين أحدهما خاص بعدد ( 339.9 مليون سهم) جرى تغطيته بمعدل 2.34 مرة ، وآخر عام بعدد ( 17.89 مليون سهم ) تمت تغطيته بمعدل 29.38 مرة، وفقا للنتائج المنشورة فى (29 مارس ومطلع أبريل الماضيين).

وألزمت الرقابة المالية المساهمين الرئيسيين فى شركة تعليم لخدمات الإدارة بتقديم تعهدات بألا تقل نسبة احتفاظهم بالأسهم الممولكة للنسبة المقررة لمدة لا تقل عن عامين وفقا للمادة 7 من قواعد القيد والشطب.

وأعلنت سي آي كابيتال فى 11 فبراير الماضى عن تقدم شركتها التابعة “تعليم لخدمات الإدارة” بطلب تسجيلها تمهيدا للشروع فى إجراءات طرح جزء من أسهمها فى البورصة.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن النسبة المقرر طرحها (49% ) ستكون من حصة شركة أسفنكس أوبليكس بى.فى.(المالك والمساهم الرئيسى).

واستحوذت سي آي كابيتال فى أغسطس 2019 على 60% من أسهم شركة تعليم بمشاركة مستثمرين آخرين، وتبلغ حصتها الفعلية 16.5% إلا أنها تتمتع بنفوذ وتأثير على قرارات مجلس الإدارة ،وفقا لما جاء فى إفصاح مرسل 11 فبراير الماضى.

وحققت شركة تعليم أداء ماليا قويا خلال الأعوام الماضية، وارتفعت إيراداتها بنسبة 28% خلال الأعوام من 2017 إلى 2020.

وبلغت إيرادات الشركة حوالى 450 مليون جنيه خلال العام المالى 2019-2020، بينما بلغت أرباحها حوالى 241 مليون جنيه قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

الشركة تمتلك جامعة النهضة الأكبر فى صعيد مصر

وتعمل شركة تعليم لخدمات الإدارة فى مجال التعليم العالى فى مصر، وتمتلك جامعة النهضة ببنى سويف، وهى أكبر جامعة خاصة فى الصعيد.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامعة حوالى 11 ألف طالب، بينما يبلغ المقيدون بها حتى الآن حوالى 6270 طالبا.

وتشمل الجامعة كليات علمية مختلفة، مثل الطب والعلاج الطبيعى، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة وعلوم الحاسبات، والإعلام والتسويق وإدارة الأعمال.

وتعتبر كلية الطب بجامعة النهضة، أكبر كلية طب خاصة على مستوى الجمهورية، وتحظى بشراكة مع جامعة فيينا الطبية ذات التصنيف الدولى وإحدى أقدم الكلبات الطبية فى أوروبا.

وتخطط جامعة النهضة لإطلاق ثلاث كليات جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

تعليم تدرس الاستحواذ على كيان قائم فى السوق المحلية

محمد الرشيدى العضو المنتدب لـ «تعليم» لخدمات الإدارة

وتدرس تعليم لخدمات الإدارة فى الوقت الحالى الاستحواذ على كيان قائم بالسوق المحلية، مع استعدادها لتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الجامعات الأمريكية لوضع برامج دراسية لبعض كليات جامعة النهضة، وأخرى أوروبية لتزويد جامعة باديا بالبرامج الدراسية.

وقال المهندس محمد الرشيدى، العضو المنتدب للشركة، فى تصريح للمال (نشر 8 أغسطس)، إن شركته تدرس الاستحواذ على كيان قائم بالسوق أو الدخول فى شراكات مع كيانات قائمة تحتاج إلى دعم مالى ويتوقع منها نتائج إيجابية.

ووقعت شركة تعليم فى 29 سبتمبر الماضى، اتفاقية تأسيس شركة مشتركة لإنشاء وتطوير جامعة خاصة بمشروع بادية بالم هيلز بتكلفة تصل إلى 1.9 مليار جنيه.

وقالت “سى آى كابيتال” فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن شركة تعليم ستنشئ الجامعة بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية.

وتتراوح التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع بين 1.6 مليار إلى 1.9 مليار جنيه، ومن المقرر أن تستحوذ بالم هيلز على 40% من الشركة الجديدة ، بينما ستمتلك شركة تعليم 60%.

وسيتم تمويل مشروع الجامعة من خلال رأسمال الشركة المشتركة والقروض التى ستحصل عليها من البنوك. ولم تفصح الشركتان وقتها عن حجم رأس المال المقرر لتأسيس الشركة الجديدة.

ويقع مشروع بادية بمدينة السادس من أكتوبر ، ويستهدف مشروع الجامعة الخاصة استيعاب 9000 طالب، ومن المخطط إنشاء أول كلية فى مجال العلوم الحيوية بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية، ويتوقع بدء استقبال الطلبة بداية من العام الدراسى 2022.

يشار إلى أن سي آي كابيتال (المديرة لتعليم) هى إحدى الشركات الكبرى فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر، بعدد فروع بلغ 60 فرعا على مستوى الجمهورية.

وانتقلت ملكية كابيتال القابضة من عدة مستثمرين (أفراد وكيانات) إلى بنك مصر-ثانى أكبر مصرف حكومى فى البلاد-وذلك بعد تقدمه بعرض استحواذ على غالبية أسهمها (90%) جرى تنفيذه فى 16 مارس الماضى بقيمة إجمالية قدرها 3 مليار جنيه تقريبا بمتوسط سعر 4.7 جنيه للسهم.