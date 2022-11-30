«تعليم لخدمات الإدارة» تضخ 302 مليون جنيه في اكتتاب «إس بي للاستثمار»

تستعد شركة تعليم لخدمات الإدارة -الرائدة فى مجال التعليم الجامعى الخاص بمصر- لضخ 302 مليون جنيه في اكتتاب زيادة رأسمال شركة إس بي للاستثمار ش.م.م .

وأبدى مجلس إدارة تعليم لخدمات الإدارة الموافقة على الدخول إلى هيكل ملكية إس بي للاستثمار عبر ضخ هذا المبلغ في اكتتاب زيادة رأسمالها بما يعادل 32% من الأسهم .

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء، إن هذه الموافقة تمت بجلسة 29 نوفمبر الجارى بعد الإطلاع على تقرير القيمة العادلة لسهم إس بي للاستثمار والمعد من قبل شركة إيجي ترند للاستشارات المالية.

تعليم لخدمات الإدارة : 24.67 جنيه القيمة العادلة لسهم إس بي للاستثمار

انتهى تقرير إيجي ترند إلى تقدير القيمة العادلة للسهم بنحو 24.67 جنيه، لتصل إجمالي حقوق المساهمين في الشركة إلى 669 مليون جنيه، وفقًا لملخص التقرير المرسل للبورصة الأربعاء.

يشار إلى أن تعليم لخدمات الإدارة قد تلقت دعوة من مساهمى شركة إس بي للاستثمار للاكتتاب في زيادة رأسمالها في إطار خطة تستهدف استغلال قطعة أرض غير مستغلة لإنشاء جامعة خاصة بالشراكة مع شركة تعليم الرائدة في هذا المجال.

فوضت تعليم لخدمات الإدارة العضو المنتدب محمد الرشيدى لاتمام اجراءات الاكتتاب والتوقيع على العقود اللازمة واتفاقية المساهمين مع الملاك الحاليين في شركة إس بي للاستثمار.

وتعد تعليم لخدمات الإدارة أحد الشركات الرائدة في مجال التعليم العالى فى مصر، كما تمتلك جامعة النهضة ببنى سويف، وهي أكبر جامعة خاصة فى الصعيد بطاقة استيعابية11 ألف طالب، بينما يبلغ المقيدون بها حتى الآن حوالى 6270 طالبا.

وتضم الجامعة كليات علمية مختلفة، مثل الطب والعلاج الطبيعى، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة وعلوم الحاسبات، والإعلام والتسويق وإدارة الأعمال.

وتخطط جامعة النهضة لإطلاق ثلاث كليات جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

تعليم لخدمات الإدارة شرعت فى تأسيس جامعة بادية منذ عامين بتكلفة 1.9 مليار جنيه

ووقعت شركة تعليم فى 29 سبتمبر 2020، اتفاقية تأسيس شركة مشتركة لإنشاء وتطوير جامعة خاصة بمشروع بادية بالم هيلز بتكلفة تصل إلى 1.9 مليار جنيه.

وتتراوح التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع بين 1.6 مليار إلى 1.9 مليار جنيه، وتستحوذ بالم هيلز على 40% من الشركة الجديدة ، بينما تمتلك شركة تعليم 60%.

ويقع مشروع بادية بمدينة السادس من أكتوبر ، ويستهدف مشروع الجامعة إنشاء ثمانى كليات بطاقة استيعابية تتجاوز عشرة آلاف طالب، ومن المخطط إنشاء أول كلية فى مجال العلوم الحيوية بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية.

وحصل مشروع جامعة بادية على موافقة مجلس الوزراء المصرى فى وقت سابق، وجار ترقب صدور القرار الجمهورى النهائى للبدء فى تشغيل الجامعة واستقبال الطلاب.

توقيع مذكرة شراكة أكاديمية مع جامعة ماسترخيت الهولندية

وأعلنت تعليم لخدمات الإدارة في مطلع أغسطس الماضى عن توقيع مذكرة تفاهم للشراكة مع جامعة ماسترخيت الهولندية بهدف التعاون الأكاديمى بمشروع جامعة بادية المشترك مع شركة بالم هيلز للتعمير (تحت التأسيس).

بموجب هذه الاتفاقية سيحصل طلاب جامعة باديا على فى جميع البرامج على شهادة إضافية من جامعة ماسترخيت إلى جانب الشهادة التى تقدمها الجامعة عند تخرجهم، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

كما تنص المذكرة على اعتماد المناهج التى ستدرس فى جامعة باديا على البرامج المقدمة فى جامعة ماسترخيت إضافة إلى تنفيذ برامج تبادل طلابى بين الجامعتين بما يسمح بالاستفادة من بيئة تعليمية متعددة الثقافات.

وتصنف جامعة ماسترخيت الهولندية كسادس أكبر جامعة ناشئة على مستوى العالم وفقا لمجلة تايمز للتعليم العالي Times Higher Education (THE)، حسب المعلومات الواردة فى إفصاح شركة تعليم.

وتعتبر تعليم لخدمات الإدارة من الشركات حديثة الطرح فى البورصة المصرية، حيث طرحت 49% من أسهمها فى خلال شهر أبريل الماضى بمتوسط سعر 6.2 جنيه للسهم، وبدأ التداول على السهم اعتبار من يوم 7 أبريل 2021.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 597 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مايو الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 584.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما أظهرت النتائج ارتفاع صافى ربح الشركة إلى 277.1 مليون جنيه بنهاية مايو الماضى مقارنة بصافى ربح 228.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وتبدأ السنة المالية للشركة فى فبراير وتنتهى يناير من كل عام ، خلافا لأغلب الشركات المدرجة فى البورصة والتى تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر أو تبدأ من يوليو وتنتهى يونيو من كل عام.