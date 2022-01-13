تعليم لخدمات الإدارة تسجل 71.8 مليون جنيه أرباحا في 3 أشهر

تعليم لخدمات الإدارة تعلن نتائج أعمال الربع الأول وتعلق عليها

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة تعليم لخدمات الإدارة التابعة لـ( سي آي كابيتال القابضة ) ارتفاع صافى أرباحها إلى 71.8 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى نوفمبر الماضى، مقارنة بنحو 58.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وكشفت نتائج تعليم لخدمات الإدارة المجمعة،ارتفاع إيراداتها إلى 171.6 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بإيرادات بلغت 134.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 50.3 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بتكاليف بلغت 44.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، وفقا للقوائم المجمعة المرسلة للبورصة الخميس.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم ،تراجع صافى الربح إلى 20.8 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بصافى ربح قدره 25.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقال محمد الرشيدى العضو المنتدب للشركة إن هذه القفزة فى الأرباح تحققت بفضل نمو الإيرادات من عدد أيام الدراسة الفعلية إضافة إلى ترشيد المصروفات.

وعبر الرشيدى عن ثقته فى تحقيق استراتيجية الانفراد والتميز والأسبقية خلال الفترة القادمة من خلال طرح خدمات تعليمية تنافسية بأسعار تناسب كافة شرائح المجتمع المصرى.

وطرحت تعليم لخدمات الإدارة 49% من أسهمها فى البورصة المصرية خلال شهر أبريل الماضى بمتوسط سعر 6.2 جنيه للسهم، وبدء التداول على السهم اعتبار من يوم 7 أبريل .

وقسمت الشركة إجمالى الأسهم المطروحة (375.8 مليون جنيه) ، بين طرحين أحدهما خاص بعدد ( 339.9 مليون سهم) جرى تغطيته مرتين وثلث، وآخر عام بعدد ( 17.89 مليون سهم ) جرى تغطيته أكثر من تسعة وعشرين مرة.

تعليم لخدمات الإدارة تمتلك جامعة النهضة الأكبر فى صعيد مصر

وتعمل شركة تعليم لخدمات الإدارة فى مجال التعليم العالى فى مصر، وتمتلك جامعة النهضة ببنى سويف، وهى أكبر جامعة خاصة فى الصعيد.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامعة حوالى 11 ألف طالب، بينما يبلغ المقيدون بها حتى الآن حوالى 6270 طالبا .

وتشمل الجامعة كليات علمية مختلفة، مثل الطب والعلاج الطبيعى، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة وعلوم الحاسبات، والإعلام والتسويق وإدارة الأعمال.

وتعتبر كلية الطب بجامعة النهضة، أكبر كلية طب خاصة على مستوى الجمهورية، وتحظى بشراكة مع جامعة فيينا الطبية ذات التصنيف الدولى وإحدى أقدم الكلبات الطبية فى أوربا.

وتخطط جامعة النهضة لإطلاق ثلاث كليات جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

واستحوذت سي آي كابيتال فى أغسطس 2019 على 60% من أسهم شركة تعليم بمشاركة مستثمرين آخرين.

وتبلغ الحصة الفعلية لسى آى كابيتال فى شركة تعليم حوالى 16.5% إلا أنها تتمتع بنفوذ وتأثير على قرارات مجلس الإدارة ،وفقا لما جاء فى إفصاح مرسل 11 فبراير الماضى.

وحققت شركة تعليم أداء ماليا قويا خلال الأعوام الماضية، وارتفعت إيراداتها بنسبة 28% خلال الأعوام من 2017 إلى 2020.

وبلغت إيرادات الشركة حوالى 450 مليون جنيه خلال العام المالى 2019-2020، بينما بلغت أرباحها حوالى 241 مليون جنيه قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

تأسيس جامعة مشتركة مع بالم هيلز بتكلفة 1.9 مليار جنيه

ووقعت شركة تعليم فى 29 سبتمبر الماضى، اتفاقية تأسيس شركة مشتركة لإنشاء وتطوير جامعة خاصة بمشروع بادية بالم هيلز بتكلفة تصل إلى 1.9 مليار جنيه.

وقالت “سى آى كابيتال” فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن شركة تعليم ستنشئ الجامعة بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية.

وتتراوح التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع بين 1.6 مليار إلى 1.9 مليار جنيه، ومن المقرر أن تستحوذ بالم هيلز على 40% من الشركة الجديدة ، بينما ستمتلك شركة تعليم 60%.

وسيتم تمويل مشروع الجامعة من خلال رأسمال الشركة المشتركة والقروض التى ستحصل عليها من البنوك.ولم تفصح الشركتان وقتها عن حجم رأس المال المقرر لتأسيس الشركة الجديدة.

ويقع مشروع بادية بمدينة السادس من أكتوبر ، ويستهدف مشروع الجامعة الخاصة استيعاب 9000 طالب، ومن المخطط إنشاء أول كلية فى مجال العلوم الحيوية بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية، ويتوقع بدء استقبال الطلبة بداية من العام الدراسى 2022.

يشار إلى أن سي آي كابيتال (المديرة لتعليم) هى إحدى الشركات الكبرى فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر، بعدد فروع بلغ 60 فرعا على مستوى الجمهورية.

وانتقلت ملكية كابيتال القابضة من عدة مستثمرين (أفراد وكيانات) إلى بنك مصر-ثانى أكبر مصرف حكومى فى البلاد-وذلك بعد تقدمه بعرض استحواذ على غالبية أسهمها (90%) جرى تنفيذه فى 16 مارس الماضى بقيمة إجمالية قدرها 3 مليار جنيه تقريبا بمتوسط سعر 4.7 جنيه للسهم.

وتدرس تعليم لخدمات الإدارة فى الوقت الحالى الاستحواذ على كيان قائم بالسوق المحلية، مع استعدادها لتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الجامعات الأمريكية لوضع برامج دراسية لبعض كليات جامعة النهضة، وأخرى أوروبية لتزويد جامعة باديا بالبرامج الدراسية.