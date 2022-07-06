«تعليم لخدمات الإدارة» تسجل 597 مليون جنيه إيرادات فى 9 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة تعليم لخدمات الإدارة ارتفاع إيراداتها إلى 597 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مايو الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 584.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت نتائج تعليم لخدمات الإدارة المجمعة المرسلة للبورصة الأربعاء،ارتفاع تكاليف الشركة إلى 153.8 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المشار إليها مقارنة بتكاليف بلغت 137 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما أظهرت النتائج ارتفاع صافى ربح الشركة إلى 277.1 مليون جنيه بنهاية مايو الماضى مقارنة بصافى ربح بلغ 228.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى الربح بشكل طفيفة إلى 57.7 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بصافى ربح قدره 1.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

تعليم لخدمات الإدارة تسجل 334 مليون جنيه إيرادات فى 6 أشهر

شركة تعليم لخدمات الإدارة

وكشفت نتائج الأعمال السابقة للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 334 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فبراير الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 317 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت التائج المجمعة المرسلة للبورصة المصرية بتاريخ 17 أبريل الماضى،ارتفاع تكاليف الشركة إلى 99.3 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه مقارنة بتكاليف بلغت 89.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما أظهرت النتائج ارتفاع صافى ربح الشركة إلى 139.4 مليون جنيه بنهاية فبراير الماضى مقارنة بصافى ربح بلغ 129.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ،ارتفاع صافى الربح بشكل طفيفة إلى 39.7 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بصافى ربح قدره 38.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وتبدأ السنة المالية للشركة فى فبراير وتنتهى يناير من كل عام ،خلافا لأغلب الشركات المدرجة فى البورصة والتى تبدأ من يناير وتنتهى ديسمبر أو تبدأ من يوليو وتنتهى يونيو من كل عام.

محمد الرشيدى : تجاوزنا تحدى النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة

محمد الرشيدى، العضو المنتدب لـ «تعليم»لخدمات الإدارة

وقال محمد الرشيدى العضو المنتدب للشركة إن النتائج القوية التى حققتها شركته تعكس كفاءة ومرونة نموذج أعمالها وقدرتها على تجاوز التحديات الاستثنائية التى واجهتها على خلفية اعتماد نظام الامتحانات المعدل للمرحلة الثانوية خلال العام الدراسى 2021-2022

وأشار الرشيدى إلى عدد من الانجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، أبرزها نجاح شركته فى الحصول على مرسوم رئاسى لتدشين كليتين جديديتن (هندسة وفنون جميلة) فى جامعة النهضة بنى سويف بما يرفع كليات الجامعة إلى عشرة كليات حتى الآن.

وتعتبر تعليم لخدمات الإدارة من الشركات حديثة الطرح فى البورصة المصرية، حيث طرحت 49% من أسهمها فى خلال شهر أبريل الماضى بمتوسط سعر 6.2 جنيه للسهم، وبدء التداول على السهم اعتبار من يوم 7 أبريل 2021.

وتعمل الشركة فى مجال التعليم العالى فى مصر، وتمتلك جامعة النهضة ببنى سويف، وهي أكبر جامعة خاصة فى الصعيد. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامعة حوالى 11 ألف طالب، بينما يبلغ المقيدون بها حتى الآن حوالى 6270 طالبا .

وتشمل الجامعة كليات علمية مختلفة، مثل الطب والعلاج الطبيعى، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة وعلوم الحاسبات، والإعلام والتسويق وإدارة الأعمال.

جامعة النهضة تخطط لإطلاق ثلاث كليات جديدة خلال سنوات القادمة

وتخطط جامعة النهضة لإطلاق ثلاث كليات جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وتدرس الشركة فى الوقت الحالى الاستحواذ على كيان قائم بالسوق المحلية، مع استعدادها لتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الجامعات الأمريكية لوضع برامج دراسية لبعض كليات جامعة النهضة، وأخرى أوروبية لتزويد جامعة باديا بالبرامج الدراسية.

ووقعت شركة تعليم فى 29 سبتمبر الماضى، اتفاقية تأسيس شركة مشتركة لإنشاء وتطوير جامعة خاصة بمشروع بادية بالم هيلز بتكلفة تصل إلى 1.9 مليار جنيه.

وتتراوح التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع بين 1.6 مليار إلى 1.9 مليار جنيه، ومن المقرر أن تستحوذ بالم هيلز على 40% من الشركة الجديدة ، بينما ستمتلك شركة تعليم 60%.

ويقع مشروع بادية بمدينة السادس من أكتوبر ، ويستهدف مشروع الجامعة الخاصة استيعاب 9000 طالب، ومن المخطط إنشاء أول كلية فى مجال العلوم الحيوية بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية، ويتوقع بدء استقبال الطلبة بداية من العام الدراسى 2022.