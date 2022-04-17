أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة تعليم لخدمات الإدارة ارتفاع إيراداتها إلى 334 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فبراير الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 317 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج تعليم لخدمات الإدارة المجمعة،ارتفاع تكاليف الشركة إلى 99.3 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه مقارنة بتكاليف بلغت 89.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما أظهرت النتائج ارتفاع صافى ربح الشركة إلى 139.4 مليون جنيه بنهاية فبراير الماضى مقارنة بصافى ربح بلغ 129.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ،ارتفاع صافى الربح بشكل طفيفة إلى 39.7 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بصافى ربح قدره 38.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

تعليم لخدمات الإدارة : تجاوزنا تحدى النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة

محمد الرشيدى، العضو المنتدب لـ «تعليم»لخدمات الإدارة

وقال محمد الرشيدى العضو المنتدب للشركة إن النتائج القوية التى حققتها شركته تعكس كفاءة ومرونة نموذج أعمالها وقدرتها على تجاوز التحديات الاستثنائية التى واجهتها على خلفية اعتماد نظام الامتحانات المعدل للمرحلة الثانوية خلال العام الدراسى 2021-2022

وأشار الرشيدى إلى عدد من الانجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، أبرزها نجاح شركته فى الحصول على مرسوم رئاسى لتدشين كليتين جديديتن (هندسة وفنون جميلة) فى جامعة النهضة بنى سويف بما يرفع كليات الجامعة إلى عشرة كليات حتى الآن.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 71.8 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 58.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكشفت نتائج أعمال الشركة المجمعة،ارتفاع إيراداتها إلى 171.6 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بإيرادات بلغت 134.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 50.3 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بتكاليف بلغت 44.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، وفقا للقوائم المجمعة المرسلة للبورصة 13 يناير الماضي.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم ،تراجع صافى الربح إلى 20.8 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بصافي ربح قدره 25.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

جامعة النهضة أكبر كيان جامعى خاص فى صعيد مصر

وتعتبر تعليم لخدمات الإدارة من الشركات حديثة الطرح فى البورصة المصرية، حيث طرحت 49% من أسهمها فى خلال شهر أبريل الماضى بمتوسط سعر 6.2 جنيه للسهم، وبدء التداول على السهم اعتبار من يوم 7 أبريل 2021.

وقسمت الشركة إجمالى الأسهم المطروحة (375.8 مليون جنيه) ، بين طرحين أحدهما خاص بعدد ( 339.9 مليون سهم) جرى تغطيته مرتين وثلث، وآخر عام بعدد ( 17.89 مليون سهم ) جرى تغطيته أكثر من تسعة وعشرين مرة.

وتعمل الشركة فى مجال التعليم العالى فى مصر، وتمتلك جامعة النهضة ببنى سويف، وهي أكبر جامعة خاصة فى الصعيد. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامعة حوالى 11 ألف طالب، بينما يبلغ المقيدون بها حتى الآن حوالى 6270 طالبا .

وتشمل الجامعة كليات علمية مختلفة، مثل الطب والعلاج الطبيعى، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة وعلوم الحاسبات، والإعلام والتسويق وإدارة الأعمال.

وتعتبر كلية الطب بجامعة النهضة، أكبر كلية طب خاصة على مستوى الجمهورية، وتحظى بشراكة مع جامعة فيينا الطبية ذات التصنيف الدولى وإحدى أقدم الكلبات الطبية فى أوربا.

وتخطط جامعة النهضة لإطلاق ثلاث كليات جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وتدرس الشركة فى الوقت الحالى الاستحواذ على كيان قائم بالسوق المحلية، مع استعدادها لتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الجامعات الأمريكية لوضع برامج دراسية لبعض كليات جامعة النهضة، وأخرى أوروبية لتزويد جامعة باديا بالبرامج الدراسية.

تأسيس جامعة مشتركة مع بالم هيلز للتعمير بتكلفة 1.9 مليار جنيه

ووقعت شركة تعليم فى 29 سبتمبر الماضى، اتفاقية تأسيس شركة مشتركة لإنشاء وتطوير جامعة خاصة بمشروع بادية بالم هيلز بتكلفة تصل إلى 1.9 مليار جنيه.

وقالت “سى آى كابيتال” (المعلنة عن الاتفافية آنذاك)، إن شركة تعليم لخدمات الإدارة ستنشئ الجامعة بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية.

وتتراوح التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع بين 1.6 مليار إلى 1.9 مليار جنيه، ومن المقرر أن تستحوذ بالم هيلز على 40% من الشركة الجديدة ، بينما ستمتلك شركة تعليم 60%.

وسيتم تمويل مشروع الجامعة من خلال رأسمال الشركة المشتركة والقروض التى ستحصل عليها من البنوك.ولم تفصح الشركتان وقتها عن حجم رأس المال المقرر لتأسيس الشركة الجديدة.

ويقع مشروع بادية بمدينة السادس من أكتوبر ، ويستهدف مشروع الجامعة الخاصة استيعاب 9000 طالب، ومن المخطط إنشاء أول كلية فى مجال العلوم الحيوية بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية، ويتوقع بدء استقبال الطلبة بداية من العام الدراسى 2022.