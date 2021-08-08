«تعليم لخدمات الإدارة» تدرس شراء كيان قائم بالسوق المحلية

تعليم تدرس حاليًا عملية الاستحواذ على كيان قائم، مؤكدًا فى الوقت نفسه أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائى فى هذا الأمر.

كشف المهندس محمد الرشيدى، العضو المنتدب لشركة تعليم لخدمات الإدارة ، أنها تدرس حاليًا الاستحواذ على كيان قائم بالسوق المحلية، مع استعدادها لتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الجامعات الأمريكية لوضع برامج دراسية لبعض كليات جامعة النهضة، وأخرى أوروبية لتزويد جامعة باديا بالبرامج الدراسية.

وقال «الرشيدى» فى تصريحات لـ«المال» إن تعليم تدرس حاليًا عملية الاستحواذ على كيان قائم، مؤكدًا فى الوقت نفسه أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائى فى هذا الأمر.

ولفت إلى أن خيار الشراكة أيضًا مطروح لكيانات قائمة تحتاج إلى دعم مالى، بشرط أن تكون –الشراكة- مثمرة تؤدى إلى نمو ونتائج إيجابية.

وأشار «الرشيدى» إلى أن جامعة النهضة – التابعة – تعتزم توقيع مذكرة تفاهم مع Northern Kentucky University خلال شهر أغسطس، لتطوير البرامج الدراسية، ومنح شهادة مشتركة فى نهاية العام الدراسى.

وأوضح أنه بموجب الاتفاق سيتم وضع برامج تدريس لكلية إدارة الأعمال، ثم يتم ضم كليات علوم الحاسب، والإعلام لهذا البرنامج فى خطوة لاحقة.

ولفت «الرشيدى» إلى أن هذا الاتفاق لا يشمل الكليات الطبية بحامعة النهضة، والتى تم التعاقد بشأنها مع جامعات أخرى فى وقت سابق.

وأوضح أن المذكرة سيتم تفعيلها مطلع العام المقبل، لتتم إضافة برامج جديدة عقب ذلك، وربما منح شهادة تخرج مشتركة فى نهاية الدراسة.

وتنتظر «تعليم» حاليًا الحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ توسعات بجامعة النهضة، تشمل إضافة 3 كليات جديدة، ومستشفى.

كما كشف «الرشيدى» أنه من المستهدف أن تتعاقد جامعة باديا، مع إحدى الجامعات الأوروبية التى تحتل مراكز متقدمة بين الجامعات العشر الأولى عالميًا، للتزويد بالبرامج الدراسية، ومنح شهادة تخرج مشتركة من الجامعتين.

وجامعة باديا –تحت التنفيذ- تقوم بناء على شراكة بين شركتى «تعليم» بنسبة %60، وبالم هيلز بـنحو %40، وتتضمن 8 كليات، منها 4 فى المجال الطبى، و4 فى علوم الحاسب، والهندسة، والفنون، وإدارة أعمال، تتم عبر مرحلتين، كل مرحلة 4 كليات، الأولى فى السنة الدراسية 2022 – 2023، وبعدها بعام الكليات الأربع الأخرى.

ولفت «الرشيدى» إلى أن «تعليم» لديها شراكة مع أكاديمية تعمل فى 72 دولة حول العالم، لتدريس برامجها فى جامعة النهضة التى تُعتمد شهادتها بالمملكة المتحدة.

ولفت إلى أن «تعليم» تسعى دائمًا لمنح الطلبة برامج للتأهيل لسوق العمل بجامعة النهضة، لتعزيز قدراتهم الشخصية واللغوية ومهارات الحاسب الآلى.

وحققت «تعليم» صافى أرباح مجمعة فى خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى مايو 2021، ما قيمته 228 مليون جنيه، مقارنة بـنحو193 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام المالى الماضى.

وارتفعت إيردات «تعليم» خلال الفترة المذكورة بنسبة %32.7، لتسجل 584.5 مليون جنيه، مقارنة بـحوالى 440 مليون جنيه الفترة المناظرة، وفقًا للقوائم المالية المُجمعة للشركة.

وكانت شركة تعليم نفذت الطرح الأولى لنسبة %49 من أسهمها بالبورصة المصرية، خلال العام الماضى، ويتوزع هيكل ملكية الشركة حاليًا بواقع %52 لشركة سفنكس أوبليسك، و%6.5 لصندوق استثمار مينا لونج تيرم، والباقى للتداول الحر بالبورصة المصرية