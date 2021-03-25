«تعليم سي آي كابيتال» تطرح 49% من أسهمها رسميا بسعر 6.2 جنيه

الرقابة المالية توافق على طرح تعليم -سي آي كابيتال فى البورصة

حصلت شركة تعليم لخدمات الإدارة التابعة ( سي آي كابيتال القابضة ) على موافقة الرقابة المالية اليوم الخميس لإعلان نشرة طرح 49% من أسهمها فى البورصة المصرية بسعر أقصى 6.2 جنيه للسهم.

وألزمت الرقابة المالية المساهمين الرئيسين فى شركة تعليم لخدمات الإدارة بتقديم تعهدات بأن لا تقل نسبة احتفاظهم بالأسهم الممولكة للنسبة المقررة لمدة لا تقل عن عامين وفقا للمادة 7 من قواعد القيد والشطب.

كما ألزمت الرقابة الشركة بتقديم خطاب من شركة مصر المقاصة للإيداع المركزى يفيد هذا التعهد وتطبيق تلك المادة.

وكلفت تعليم شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية للقيام بمهام سمسار الطرح من ناحيتها كبائع، كذلك كلفت مستشار قانونى وآخر مالى للطرح.

ويبلغ حجم الأسهم المراد طرحها فى البورصة حوالى 375.8 مليون سهم تمثل 49% من أسهم الشركة تقريبا .

تعليم لخدمات الإدارة: النسبة المطروحة من حصة أسفنكس أوبليكس

وأعلنت سي آي كابيتال فى 11 فبراير الماضى عن تقدم شركتها التابعة “تعليم لخدمات الإدارة” بطلب تسجيلها تمهيدا للشروع فى إجراءات طرح جزء من أسهمها فى البورصة.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك إن النسبة المقرر طرحها (49% ) ستكون من حصة شركة أسفنكس أوبليكس بى.فى.(المالك والمساهم الرئيسى).

وتعمل شركة تعليم لخدمات الإدارة فى مجال التعليم العالى فى مصر ،وتمتلك جامعة النهضة ببنى سويف،وهى أكبر جامعة خاصة فى الصعيد .

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامعة حوالى 11 ألف طالب ،بينما يبلغ المقيدون بها حتى الآن حوالى 6270 طالبا .

وتشمل الجامعة كليات علمية مختلفة، مثل الطب والعلاج الطبيعى، و الصيدلة وطب الأسنان، والهندسة وعلوم الحاسبات، والإعلام والتسويق وإدارة الأعمال.

وتعتبر كلية الطب بجامعة النهضة ، أكبر كلية طب خاصة على مستوى الجمهورية ، وتحظى بشراكة مع جامعة فيينا الطبية ذات التصنيف الدولى وإحدى أقدم الكلبات الطبية فى أوربا.

وتخطط جامعة النهضة لإطلاق ثلاث كليات جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

سي آي كابيتال استحوذت على 60% من تعليم 2019

سي آي كابيتال

واستحوذت سي آي كابيتال فى أغسطس 2019 على 60% من أسهم شركة تعليم بمشاركة مستثمرين آخرين.

وتبلغ الحصة الفعلية لسى آى كابيتال فى شركة تعليم حوالى 16.5% إلا أنها تتمتع بنفوذ وتأثير على قرارات مجلس الإدارة ،وفقا لما جاء فى إفصاح مرسل 11 فبراير.

وحققت شركة تعليم أداء ماليا قويا خلال الأعوام الماضية، وارتفعت إيراداتها بنسبة 28% خلال الأعوام من 2017 إلى 2020.

وبلغت إيرادات الشركة حوالى 450 مليون جنيه خلال العام المالى 2019-2020، بينما بلغت أرباحها حوالى 241 مليون جنيه قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

تعليم تؤسس جامعة مشتركة مع بالم هيلز بتكلفة 1.9 مليار جنيه

ووقعت شركة تعليم فى 29 سبتمبر الماضى، اتفاقية تأسيس شركة مشتركة لإنشاء وتطوير جامعة خاصة بمشروع بادية بالم هيلز بتكلفة تصل إلى 1.9 مليار جنيه.

وقالت “سى آى كابيتال” فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن شركة تعليم ستنشئ الجامعة بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية.

وأضافت الشركة أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع تتراوح بين 1.6 مليار إلى 1.9 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تستحوذ بالم هيلز على 40% من الشركة الجديدة ، بينما ستمتلك شركة تعليم 60%.

وسيتم تمويل مشروع الجامعة من خلال رأسمال الشركة المشتركة والقروض التى ستحصل عليها من البنوك.ولم تفصح الشركتان وقتها عن حجم رأس المال المقرر لتأسيس الشركة الجديدة.

ويقع مشروع بادية بمدينة السادس من أكتوبر ، ويستهدف مشروع الجامعة الخاصة استيعاب 9000 طالب.

ومن المخطط إنشاء أول كلية فى مجال العلوم الحيوية بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية، ويتوقع بدء استقبال الطلبة بداية من العام الدراسى 2022.

وتقول بالم هيلز إنها تجرى مفاوضات فى الوقت الراهن مع عدة جامعات وكليات دولية لإنشاء فروع لها بمشروع بادية غرب القاهرة.

بنك مصر استحوذ على كابيتال القابضة بـ3 مليار جنيه

ويتركز نشاط سي آي كابيتال فى مجالات، التأجيرالتمويلي ، التمويل متناهي الصغر، وخدمات بنوك الاستثمار،إضافة إلى مجال التعليم العالى الذى دخلت فيه منذ عامين، ولدى الشركة 60 فرعا على مستوى الجمهورية.

واحتلت الشركة فى عام 2019 المركز الثانى فى ترتيب الشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية بمصر بنسبة استحواذ 9.7% من حجم السوق.

ونفذ بنك مصر-ثانى أكبر مصرف حكومى فى البلاد- فى 16 مارس الجارى عملية الاستحواذ على غالبية أسهم سى آى كابيتال (90%) بقيمة إجمالية قدرها 3 مليار جنيه تقريبا بمتوسط سعر 4.7 جنيه للسهم.

وأظهرت أحدث نتائج سنوية مجمعة للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 474.6 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2020 مقارنة مع نحو 541.7 مليون جنيه خلال العام السابق 2019.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة إلى 2.1 مليار جنيه خلال 2020 مقارنة بإيرادات بلغت 2.4 مليار جنيه خلال 2019.