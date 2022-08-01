«تعليم» توقع مذكرة تفاهم مع جامعة ماستريخت لاقامة شراكة اكاديمية في «جامعة باديا»





وقعت شركة تعليم لخدمات الإدارة مذكرة تفاهم مع جامعة ماستريخت لتأسيس شراكة أكاديمية بين جامعة باديا، وهي جامعة تحت الانشاء، وجامعة ماستريخت.

وتعد جامعة ماستريخت واحدة من أفضل الجامعات على مستوى العالم والسادسة بين الجامعات الناشئة في العالم بناءً على تصنيف Times Higher Education

وذكر بيان صادر اليوم عن شركة تعليم أنه وفقًا لهذه لمذكرة التفاهم، سيحصل طلاب جامعة باديا على شهادة إضافية من جامعة ماستريخت إلى جانب الشهادة التي تقدمها جامعة باديا عند تخرجهم ، واعتماد جميع البرامج الأكاديمية المقدمة لهم على برامج جامعة ماستريخت.

كما تبحث الاتفاقية إمكانية تنفيذ برنامج لتبادل الطلبة، مما يسمح للطلاب من الجامعتين بالاستفادة من نظام بيئي تعليمي متعدد الثقافات.

يذكر أن جامعة باديا هي جامعة قيد التطوير بالشراكة بين بالم هيلز للتعمير وتعليم لخدمات الإدارة، مملوكة بنسبة 60٪ لشركة تعليم للخدمات الإدارية و40٪ لشركة بالم هيلز للتعمير.

وتقام الجامعة على على مساحة 167 ألف متر مربع في مدينة باديا، إحدى المشروعات الرئيسية لبالم هيلز للتعمير بمنطقة غرب القاهرة.

ومن المقرر أن يضم الحرم الجامعي 8 كليات بطاقة استيعابية تصل إلى 10,710 طالب ، حيث تم التصديق على ملف جامعة باديا من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ليتم عرضه على مجلس الوزراء.

فيما ستتابع الشركة استكمال الموافقات اللازمة وصدور قرار جمهوري لبدء التشغيل.

وتخضع هذه الشراكة للشروط والاتفاقيات النهائية التي سيقررها الطرفان.

رئيس المجلس التنفيذي لجامعة ماستريخت: الاتفاقية تدعم تقديم برامج أكاديمية شاملة

وقالت ريان ليتشر، رئيس المجلس التنفيذي لجامعة ماستريخت، إن توقيع مذكرة تفاهم مع تعليم من أجل الشراكة الأكاديمية مع جامعة باديا، تدعم مهمتهم في تقديم برامج أكاديمية شاملة وعالمية تتناول القضايا الأوروبية والعالمية.

ولفتت إلى أن مذكرة التفاهم من شأنها تحقيق الفائدة للجامعتين، حيث ستسمح بتبادل الأبحاث، وزيادة الوعي الثقافي، وتزويد الطلاب في مصر بالمعرفة العالمية اللازمة للنجاح في المجتمع الدولي.

حازم بدران : نستهدف توفير خدمات تعليمية لكافة المراحل العمرية بمشروع باديا



من جانبه، قال حازم بدران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المشارك لشركة بالم هيلز للتعمير :

“يسعدنا توقيع شركة تعليم لخدمات الإدارة لاتفاقية مبدئية مع جامعة ماستريخت لإنشاء جامعة باديا الدولية، لتصبح إحدى كبرى الجامعات في مصر التي تقدم مستوى تعليمي مميز لطلابها.

واستكمل أن ذلك يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية شركة بالم هيلز في توفير خدمات تعليمية على أعلى مستوى لكافة المراحل العمرية وفي مجالات مختلفة بمشروع باديا ، من خلال عقد شراكات مع كبرى المؤسسات التعليمية لإنشاء جامعة باديا وسلسلة من المدارس المحلية والدولية.”

الرشيدي: التعاون بين ماستريخت وباديا يدعم توجهات الحكومة المصرية لدمج الممارسات التعليمية ذات المستوى العالمي

و قال المهندس محمد الرشيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تعليم لخدمات الإدارة، أن الشركة استهدفت من إنشاء جامعة باديا توفير خدمات تعليمية عالية الجودة ووضع الجامعة في صدارة مؤسسات التعليم العالي محليًا.

واستكمل أن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة مرموقة مثل ماستريخت سيوفر لطلابنا فرصًا لاكتساب المعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها لقيادة مسيرة وظيفية مزدهرة.

وتابع بأن هذه المذكرة تمثل علامة فارقة في رحلة شركة تعليم، حيث توضح قدرتنا على التوصل إلى اتفاقيات متبادلة المنفعة مع شركاء عالميين في هذا المجال.

وقال إن هذا الإنجاز يحقق رؤية شركة تعليم والحكومة المصرية لدمج الممارسات التعليمية ذات المستوى العالمي في النظام التعليمي المحلي، مما ينتج جيلًا جديدًا من الخريجين القادرين على المنافسة في السوق العالمي.