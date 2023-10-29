«تعليم» تستهدف زيادة مساهمتها في «إس بي للاستثمار» إلى 51%

قالت شركة تعليم لخدمات الإدارة إنها تعتزم رفع نسبة ملكيتها إلى 51% من شركة إس بي للاستثمار، والتي تمتلك 32% من أسهمها حاليا.

وفي مارس الماضي أصبحت تعليم مساهما بنسبة 32% في “إس بي للاستثمار” من خلال الاكتتاب في زيادة رأس مال الأخيرة بقيمة 294 مليون جنيه مصري، في إطار خطة تستهدف استغلال قطعة أرض غير مستغلة بالتجمع الخامس لإنشاء جامعة خاصة بالشراكة بين الجانبين.

وجاري حاليا السعي لاستكمال ترخيص الجامعة، واستخدام زيادة رأس المال المدفوعة في التسريع من وتيرة إنشاء الجامعة محل الشراكة.

وقالت “تعليم” إن عقد الشراكة المبرم بين الجانبين يتضمن “خيار الشراء” الذي يتيح لها الحق في شراء جزء من الأسهم المملوكة للمساهمين الحاليين في “إس بي” والوصول بنسبة ملكيتها إلى 51%، لافتة إلى أنه يمكن ممارسة هذا الخيار عند انتهاء العام الدراسي الأول للجامعة، ولمدة 12 شهرًا من بدء فترة الممارسة.

وقالت في إفصاحات قوائمها المالية خلال فترة عام من نهاية أغسطس 2022، إلى نهاية أغسطس 2023، إن إجراءات تراخيص الجامعة مازالت جارية حتى تاريخ القوائم المالية.