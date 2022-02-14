«تعليم» تخطر البورصة بالحصول على قرار جمهوري بإنشاء كليتين جديدتين في جامعة النهضة

أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة صدور قرار جمهورى بالموافقة على إنشاء كليتين جديدتين (هندسة معمارية – فنون الجميلة) فى جامعة النهضة بمحافظة بنى سويف.

وقالت تعليم لخدمات الإدارة فى إفصاح مرسل للبورصة الإثنين إن عمليات الإنشاء لهاتين الكليتين قد بدأت، ومن المتوقع استقبالهما للطلاب خلال العام الدراسة القادم سبتمبر 2022.

ويأتى قرار إنشاء الكليتين فى إطار خطة الشركة التوسعية لجامعة النهضة المزمع إقامتها على أرض بمساحة 110 آلاف متر مربع، والتى استحوذت عليها تعليم فى عام 2020 لإقامة مستشفى جامعى وخمس كليات جديدة.

وتتضمن الخطة التوسعية مرحلتين، الأولى بإنشاء المستشفى الجامعى وكليتى الفنون الجميلة والهندسة المعمارية (تحت الإنشاء حاليا) بسعة مخططة لنحو 2000 طالب من إجمالى الطاقة الاستيعابية لجامعة النهضة البالغة 13.3 ألف طالب تقريبا.

أما المستشفى الجامعي فيتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 164 سريرا مجهزا بأحدث الأدوات والأجهزة الطبية، إضافة إلى قسم خدمى يهدف إلى تسهيل التواصل ونقل الخبرات بين كبار الأطباء فى صعيد مصر.

تعليم لخدمات الإدارة: سنعلن عن ثلاث كليات أخرى جديدة فى جامعة النهضة

المهندس محمد الرشيدى العضو المنتدب للشركة

وتختص المرحلة الثانية من الخطة التوسعية بإنشاء ثلاث كليات أخرى سيجرى الإعلان عنهم فى الوقت المناسب، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة الإثنين.

وقال المهندس محمد الرشيدى العضو المنتدب لشركة تعليم إن هذه الخطوة مهمة فى تاريخ جامعة النهضة وسيعقبها تركيز أكبر على تنمية المشروعات القائمة من خلال تطويرها أو الاستحواذ على مشروعات أخرى.

وتعمل الشركة فى مجال التعليم العالى فى مصر، وتمتلك جامعة النهضة ببنى سويف، وهي أكبر جامعة خاصة فى الصعيد، بطاقة استيعابية تتجاوز 13 ألف طالب.

وتشمل الجامعة كليات علمية مختلفة، مثل الطب والعلاج الطبيعى، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة وعلوم الحاسبات، والإعلام والتسويق وإدارة الأعمال.

وتعتبر كلية الطب بجامعة النهضة، أكبر كلية طب خاصة على مستوى الجمهورية، وتحظى بشراكة مع جامعة فيينا الطبية ذات التصنيف الدولى وإحدى أقدم الكلبات الطبية فى أوروبا.

وقالت الشركة فى وقت سابق إن جامعة النهضة تخطط لإطلاق ثلاث كليات جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وتدرس الشركة فى الوقت الحالى الاستحواذ على كيان قائم بالسوق المحلية، مع استعدادها لتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الجامعات الأمريكية لوضع برامج دراسية لبعض كليات جامعة النهضة، وأخرى أوروبية لتزويد جامعة باديا بالبرامج الدراسية.

ارتفاع أرباح الشركة إلى 71.8 مليون جنيه في ثلاثة أشهر فقط

وحققت شركة تعليم أداء ماليا قويا خلال الأعوام الماضية، وارتفعت إيراداتها بنسبة 28% خلال الأعوام من 2017 إلى 2020.

وبلغت إيرادات الشركة حوالى 450 مليون جنيه خلال العام المالى 2019-2020، بينما بلغت أرباحها حوالي 241 مليون جنيه قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 71.8 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 58.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكشفت نتائج أعمال الشركة المجمعة،ارتفاع إيراداتها إلى 171.6 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة مع إيرادات بلغت 134.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 50.3 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بتكاليف بلغت 44.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، وفقا للقوائم المجمعة المرسلة للبورصة 13 يناير الماضي.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم تراجع صافى الربح إلى 20.8 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بصافي ربح قدره 25.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وقال محمد الرشيدى العضو المنتدب للشركة إن هذه القفزة فى الأرباح تحققت بفضل نمو الإيرادات من عدد أيام الدراسة الفعلية إضافة إلى ترشيد المصروفات.

وعبر الرشيدى عن ثقته فى تحقيق استراتيجية الانفراد والتميز والأسبقية خلال الفترة القادمة من خلال طرح خدمات تعليمية تنافسية بأسعار تناسب شرائح المجتمع المصري.

وطرحت تعليم لخدمات الإدارة 49% من أسهمها فى البورصة المصرية خلال شهر أبريل الماضى بمتوسط سعر 6.2 جنيه للسهم، وبدء التداول على السهم اعتبار من يوم 7 أبريل 2021.

وقسمت الشركة إجمالى الأسهم المطروحة (375.8 مليون جنيه) ، بين طرحين أحدهما خاص بعدد ( 339.9 مليون سهم) جرى تغطيته مرتين وثلث، وآخر عام بعدد ( 17.89 مليون سهم ) جرى تغطيته أكثر من تسعة وعشرين مرة.