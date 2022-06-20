تعليم «النواب» توافق على اتفاقيتين لدعم مجالات البحث العلمي والتكنولوجي

وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة ،د. ماجدة بكري وكيل اللجنة ، خلال إجتماعها اليوم الإثنين ، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 102 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا،

كما وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب أيضا علي قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 2022 بشأن الموافقة علي التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية

وتأتي الاتفاقية لدعم لمجالات التعليم العالي ومنظومة البحث العلمي والتكنولوجي من خلال المنح الدراسية والبعثات المقدمة في درجات الماجستير، والدكتوراة، كذلك البرامج التدريبية، وذلك في النواحي الفنية والأكاديمية والتكنولوجية، وإنشاء مراكز للتميز في قطاعات مثل الطاقة والمياه والزراعة بالجامعات المصرية وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالشراكة مع الجامعات الأمريكية.