تعليم النواب تكرم مكتشفي الديناصور المصرى

ياسمين فوازقررت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب تكريم الفريق البحثي مكتشف الديناصور المصرى، الذى يعد الكشف الأول من نوعه فى أفريقيا بمقر اللجنة.وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم أنها تلقت نبأ اكتشافه الذى يوثق آخر ثلاثين مليون عام من العصر الطباشيرى، ويثبت اتصال قارتى أفريقيا وأوروبا، ببالغ

ياسمين فواز



قررت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب تكريم الفريق البحثي مكتشف الديناصور المصرى، الذى يعد الكشف الأول من نوعه فى أفريقيا بمقر اللجنة.

وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم أنها تلقت نبأ اكتشافه الذى يوثق آخر ثلاثين مليون عام من العصر الطباشيرى، ويثبت اتصال قارتى أفريقيا وأوروبا، ببالغ السرور.

وأشارت لجنة النواب إلى أنها حريصة على رعاية الابتكار والاكتشافات الحديثة، وقررت تكريم الفريق البحثى بدعوة علماء الحفريات مكتشفى النوع الجديد من الديناصورات بمنطقة الواحات الخارجية برئاسة الدكتور هشام سلام مدير مركز الحفريات الفقارية بكلية العلوم جامعة المنصورة.