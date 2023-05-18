«تعليم النواب» تطالب بالإسراع في إنشاء مستشفيين جامعيين لكليتى طب الوادي الجديد والعريش

أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن اللجنة ستطالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بالإسراع في التوجيه بإنشاء مستشفيين جامعيين لكليتى طب جامعتي الوادي الجديد والعريش، وإلغاء القرار السابق لمجلس المحافظين بعدم إقامة مستشفيات جديدة واستخدام المستشفيات القائمة في هذه المحافظات.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مشروعات موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها (جامعات – مستشفيات جامعية) ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

وكان الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش قد طالب بدراسة إنشاء مستشفي جامعي لكلية طب جامعة العريش، لاسيما وأنها ستخدم العريش وشمال سيناء، وهو نفس المطلب لجامعة الوادي الجديد.

وقالت النائبة رغدة نجاتي، عضو اللجنة البرلمانية، إن جامعة الوادي الجديد حلم كان بعيد المنال تحول إلي حقيقة، فمن كان يريد أن يتلقي التعليم الجامعي من أبناء المحافظة يقطع شوطا كبيرا حتي جامعة أسيوط، إلا أن هذه الجامعة ينقصها مستشفي جامعي فلا يستقيم الأمر بوجود كلية طب دون مستشفي.

وعلق بدر عثمان، ممثل وزارة التخطيط بتأكيده أن الوزارة ليس لديها إشكالية، بدليل أنه تم إدراج مخصصات سابقة لإنشاء مستشفي جامعي بالوادي الجديد لكن قرار مجلس المحافظين ألغي الأمر.