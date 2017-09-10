تعليم النواب: المدارس الخاصة ملزمة برد المصروفات الزائدة

ياسمين فوازقال النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب: إن وزير التعليم طارق شوقي أكد أن كل المدارس الخاصة والدولية التي حصلت مصروفات زيادة عن النسب التي حددتها الوزارة "ستيم إجبارها" على ردها لأولياء الأمور، مؤكدا أن هذا الأمر كان على أجندة الاجتماع، الذي عقدته اللجنة اليو

ياسمين فواز

قال النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب: إن وزير التعليم طارق شوقي أكد أن كل المدارس الخاصة والدولية التي حصلت مصروفات زيادة عن النسب التي حددتها الوزارة “ستيم إجبارها” على ردها لأولياء الأمور، مؤكدا أن هذا الأمر كان على أجندة الاجتماع، الذي عقدته اللجنة اليوم.

وتابع رئيس لجنة التعليم فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة أن الوزير أبلغ أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، أن تطوير الثانوية العامة الحديدة من خلال تنظيم امتحانات متعددة بالسنوات الثلاثة لطالب الثانوية العامة، بديلا عن امتحان واحد بأخر العام، بمعدل ١٠ امتحانات طوال الثلاث سنوات، على أن يتم بلورة التصور النهائي الفترة المقبلة، وتكون النتيجة بمعدل تراكمي، مؤكدا أن النظام سيتضمن عدالة مطلقة.

وأضاف شيحة أن اللقاء كان طويلا جدا، وشهد مناقشة كافة القرارات التي اتخذتها الوزارة طيلة الأيام السابقة، بالإضافة لخطط الوزارة المستقبلية، مؤكدا أن الأيام المقبلة سيكون بها مزيد من التواصل “فالخطط الاستراتيجية لتطوير التعليم تحتاج لتواصل أكبر مع الجمهور “لأن الناس أعداء ما يجهلون”، ربما يوجد أمر به مصلحة عامة، إلا أن عدم المعرفة بها يؤدي لإحداث بلبلة، مؤكدا أنه سيحدث انضباط شديد بالتعليم الخاص الفترة المقبلة.