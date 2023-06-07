«تعليم القليوبية» : 20520 طالبا راسبا في الإعدادية و80.67% نسبة النجاح

أعلنت محافظة القليوبية أن عدد الطلاب الراسبين في امتحان الشهادة الإعدادية بلغ نحو 20520 طالبا من إجمالي نحو 98.8 ألف طالب على مستوى المحافظة.

واعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 80.67%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89% بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

ويتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98556 طالب وطالبة ، نجح منهم 78036 طالبا وطالبة.