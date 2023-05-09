تعليم «الشيوخ» توصي بإنشاء شركة للكشف عن الموهوبين

أوصت لجنة التعليم في مجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، بإنشاء شركة لتسويق الموهوبين، والاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الكشف عن الموهوبين، و وضع استراتيجية لاكتشاف ورعاية الموعوبين في الدولة وإنشاء كليات خاصة بالمرشدين التربويين والنفسيين أو تخصيص قسم لهم في كليات تربية وآداب.



جاء ذلك على خلفية الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن تفعيل دور المرشد التربوى والنفسي وتعيين مرشد في كل مدرسة للكشف عن الموهوبين والذي ناقشته اللجنة خلال اجتماعها اليوم.



وشددت النائبة سماء سليمان علي ضرورة التخلي عن المجموع فى الثانوية العامة أمام الموهوبين بناء على تقييم لهم من اللجان المختصة .



يشار إلى تقدم عضوة مجلس الشيوخ باقتراح برغبة لتفعيل دور المرشد التربوى والنفسي وتعيين مرشد في كل مدرسة للكشف عن الموهوبين،وتضمنت تعريفا للموهوبين.

وأشار الاقتراح برغبة إلى أن الموهوبين هم ثروة وطنية، ومقوم اقتصادي وقوي ناعمة مؤثرة وأحد محددات الصورة الذهنية عن الدولة بالخارج ومن ثم فإن الاهتمام بهذه الفئة سوف يقلل من ظاهرة هجرة العقول للخارج.



وأوضح أنه من المهم أن يكون لدى الموهوبين مرشدين تربويين ونفسيين للإرشاد التربوي والنفسي كجزء من تخطيط البرامج التعليمية وتنفيذها، لما له من أهمية في مساعدة المعلم لمعرفة كيفية زيادة دافعية الطلبة ذوي الموهبة.