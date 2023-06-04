تعليم الشيوخ تناقش اقتراحا لدراسة أوضاع الهيئة المعاونة بالجامعات المصرية غدا

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والإتصالات بمجلس الشيوخ برئاسة د. نبيل دعبس ، غداً الإثنين، إقتراح برغبة مقدم من النائبة د. حنان سليمان عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ، “عن دراسة أوضاع الهيئة المعاونة بالجامعات المصرية “.
وأشارت د. حنان سليمان في المذكرة الإيضاحية ، أن الجامعات المصرية هي أساس الفكر والعلم في المجتمع والهيئة المعاونة من معيدين ومدرسين مساعدين وهم كوادر المستقبل ولذا يجب إعدادهم بشكل جيد وذلك من خلال :
- مناقشة وضع الهيئة المعاونة من حيث الإرتقاء بمستوي الدخل بما يتناسب وطبيعة عملهم
- النظر في أعفاء الهيئة المعاونة من المصاريف الدراسية في مرحلتين الماجستير والدكتوراة وتقديرا لهم من الدولة علي تفوقهم وتشجيعاً علي إنجاز أبحاثهم
- النظر في إمكانية زيادة الدعم لمالي للهيئة المعاونة في سبيل تمكينهم من إنجاز الأبحاث الباهظة التكاليف فضلاً عن أنه يشترط نشرهم تلك الأبحاث في مجالات دولية مما يرهقهم مادياً
- وضع لائحة موحدة تطبق علي جميع الجامعات المصرية بخصوص إلزام المعيدين بالأمتناع عن التدريس “لغويا ونفسيا ” في خلال العام الأول للتعين لإعداده للتدريس خلال تلك الفترة .