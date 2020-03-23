تعليم البرلمان : مناقشة مصروفات المدارس الخاصة عقب أزمة فيروس كورونا

مطالب من النواب لوزير التعليم برد جزء من قيمة المصروفات عن الترم الثاني

قررت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب (البرلمان) برئاسة النائب سامي هاشم تأجيل موعد اجتماعها مع أصحاب المدارس الخاصة ووزارة التعليم لمناقشة موقف مصروفات المدارس الخاصة عن الترم الثاني عقب مناداة أولياء الأمور باسترداد تلك الأموال إلى عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا.

يأتي ذلك بالتزامن مع تجديد نواب بالبرلمان مطالبهم لأصحاب المدارس الخاصة، بإعادة جزء من قيمة مصروفات الفصل الدراسي الثاني، لأولياء الأمور.

تعليم البرلمان : سنناقش أزمة مصروفات المدارس الخاصة عقب مرور تلك الفترة

ووفقًا للنائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم في البرلمان في تصريحاته لـ:”المال” فإن اللجنة لم تحدد موعد لاجتماعها لبحث أزمة مصروفات المدارس الخاصة عقب قرار تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا.

وقال رئيس لجنة التعليم في البرلمان: “سيحدد موعد الاجتماع عقب مرور هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاء حاليًا”.

وأضاف سامي هاشم: “أرفض التعليق على هذا الأمر الآن”.

نواب يطالبون الوزير بإلزام المدارس الخاصة برد جزء من قيمة المصروفات

من ناحيته، طالب النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بضرورة إلزام المدارس الخاصة، بإعادة جزء من قيمة مصروفات الفصل الدراسي الثاني، لأولياء الأمور.

وأشار عامر، في تصريحات له اليوم، الاثنين: إلى أنه لا بد من إعادة حقوق أولياء الأمور المادية، خاصة أن الطلبة لم يقضوا في هذا الفصل سوى أيام قليلة، أو على الأقل تقسيم قيمة المبلغ على مدة الفصل الدراسي، وأخذ فقط مقابل الفترة الدراسية التي قضاها الطلبة في المدارس.

وقالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن قرار وقف الدراسة في المرحلة الابتدائية والإعدادية، لا بد أن يتبعه قرارات ملزمة للمدارس الخاصة، وأيضًا الجامعات والمعاهد الخاصة، برد قيمة مصروفات الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت في تصريحات لها اليوم، أن هناك أزمة مالية تواجه الآلاف من الأسر المصرية في ظل المعاناة من تبعات فيروس كورونا، ومن ثم فلا بد من مساندتهم في حقهم بشأن استرجاع قيمة المصروفات الدراسية من المدارس الخاصة.