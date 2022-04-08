«تعليم» الإماراتية تجري محادثات مع بنوك بشأن طرح عام مرتقب

تجرى شركة تعليم ، التي تدير مدارس في دبي ، محادثات مبدئية مع بنوك من أجل عملية طرح عام أولي في الإمارة ستختبر شهية السوق تجاه قطاع التعليم في الإمارات، بحسب وكالة رويترز.

ويشهد قطاع التعليم الخاص في الإمارات تعافيا من تباطؤ شهده خلال ذروة جائحة كورونا.

المدارس تتعرض لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل

وتعرضت المدارس لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل ومغادرة الأسر الإمارات في العام الأول للجائحة أو تفضيل التعليم عن بعد في مدارس بالخارج.

وقررت حكومة دبي في الأسبوع الماضي تجميد المصروفات الدراسية للعام 2022-2023 للعام الثالث على التوالي للمساعدة في تخفيف العبء المالي عن كاهل أولياء الأمور.

ولم ترد تعليم على طلب من رويترز للتعقيب. وهي إحدى أكبر شركات الخدمات التعليمية لمراحل الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والثانوي.

لم يُتخذ قرار نهائي بعد بخصوص الطرح المحتمل

وذكر مصدران لرويترز أن المحادثات جارية ولم يُتخذ قرار نهائي بعد بخصوص الطرح المحتمل.

وفي تقرير للعملاء قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني في الشهر الماضي إن التصنيف الائتماني لشركة جيمس، أكبر شركة للخدمات التعليمية في دبي، تأثر سلبا بسبب تجميد الرسوم الدراسية.

وأضافت “يتناقض هذا الإعلان مع النمو الاقتصادي الأوسع نطاقا والبيئة التضخمية في دبي والإمارات”.

كما ذكرت موديز أيضا أن سلطات التعليم في أبوظبي لم تقدم بعد معلومات بخصوص السماح للمدارس برفع المصاريف في السنة الدراسية المقبلة.

تعليم تدير 17 مدرسة خاصة في دبي وأبوظبي

وتدير تعليم 17 مدرسة خاصة في دبي وأبوظبي تدرس المناهج الأمريكية والبريطانية، فضلا عن برنامج عالمي للشهادة الثانوية.

ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي في ختام جلسة أمس

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي في ختام جلسة أمس الخميس بعد تراجعه خلال الثلاث جلسات الماضية، ليصعد بنسبة 0.44% عند مستوى 3515 نقطة ، بدعم صعود 11 سهماً.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي خلال تعاملات أمس 440.71 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 166.93 مليون سهم، عبر 5.25 ألف صفقة.

وجاء أداء السوق بالتزامن مع تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.24%، بينما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.13%، وصعد مؤشر قطاع العقار بنسبة 1.58%.

وتزامن أداء قطاع البنوك مع تراجع الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.01%، بينما ارتفع دبي الإسلامي بنسبة 0.99% .

وجاء أداء العقار مع ارتفاع إعمار العقارية بنسبة 1.88%، وهبط الاتحاد العقارية بنسبة 1.2%، بينما ارتفع ديار للتطوير بنسبة 0.21%.

سهم سوق دبي المالي يقفز بنسبة 2.19%

وقفز سهم سوق دبي المالي بنسبة 2.19% واستقر سهم جي اف اتش عند مستوى 1.2 درهم، فيما تراجع العربية للطيران بنسبة 2.28% وصعد سلامة بنسبة 2.94% .

وتصدر سهم السوق الأسهم من حيث قيمة التداول منفذاً تداولات بقيمة 183.8 مليون درهم، يليه سهم إعمار العقارية بنحو 97.02 مليون درهم، بينما تصدر سهم السوق الأسهم من حيث حجم التداول من خلال 66.3 مليون سهم.

وخلال تعاملات أمس ، ارتفع 11 سهماً وتراجعت 13 سهماً بينما استقرت 4 أسهم.