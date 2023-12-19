تعليم الإسكندرية يتسلم 39938 جهاز تابلت للصف الأول الثانوي

صرَّح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم بأن الإسكندرية تسلَّمت حصتها من أجهزة الحاسب اللوحي ( التابلت ) بواقع ( 39938 ) جهاز تابلت .

وقال أبوزيد في تصريحات له، إنَّه تم استلام المخصّصات من الأجهزة بالمخازن المركزية لمديرية التربية والتعليم وتم تسليمها لمخازن الإدارات التعليمية التسع ليتسنى تسليمها للمدارس الثانوية لتتولّى بدورها تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الحكومية وفق القرار الوزاري 344 لعام 2018 بما شمل من تعليمات وضوابط يلتزم بها الجميع لتكتمل المنظومة ولضمان نجاح منظومة تطوير التعليم .

وشدَّد مدير المديرية على اتباع الإجراءات القانونية والاشتراطات التي وضعتها الوزارة وفي مقدمتها أن يقوم الطالب بعمل بوليصة تأمين بقيمة 100 جنيه بهيئة البريد ، حرصًـا على عدم إتلاف ( التابلت )، وأيضًـا في حالة وجود أي عطل يتم إصلاح الجهاز من الشركة التابعة بموجب هذا التأمين .

كما أكّد على ضرورة توافر المستندات المطلوبة وهي أصل بطاقة الرقم القومى وصورة منها ، وأصل شهادة ميلاد الطالب، والرقم القومى له وصورة طبق الأصل معتمدة من المدرسة.

وتابع : “على أن يكون التابلت المسلم للطالب عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية ويعتبر بعدها هدية للطالب في حين أنه يعتبر عهدة شخصية للمعلم أو الإداري طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي دون تغيير طبيعة العمل مع الأخذ في الاعتبار أن التابلت لمعلمي المواد الدراسية الأساسية وفق القرار الوزاري”.