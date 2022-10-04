تعليم الإسكندرية توضح حقيقة الفيديو المتداول لمدرسة سعد زغلول

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، أن مقطع الفيديو المتداول بأحد المواقع عن مدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة المنتزه ثان التعليمية، لم يحدث اليوم أو أمس، وقد يكون حدث أول يوم دراسي بسبب تكدس أولياء الأمور أمام المدرسة، وتم إبلاغ أولياء الأمور من قبل المدرسة بتسكينهم بمدرسة مجاورة لا تحتاج لوسيلة مواصلات تخفيفًا لأعباء أولياء الأمور.

وأكّد ( أبوزيد ) أن المدرسة تم تسليمها لهيئة الأبنية التعليمية قبل بداية العام الدراسي لإنهاء أعمال الصيانة الشاملة بها، ولم يلتحق بها الطلاب هذا العام.

وتابع: وتم تسكين الطلاب منذ أول يوم دراسي بالفترة المسائية بمدرسة أخرى مجاورة وهي مدرسة عبد السلام عبدالغفار الإعدادية دون أي تكدس أو تزاحم ، واهاب أولياء الأمور والمنصات الإعلامية عدم تداول معلومات غير صحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من صحة الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية الصحيحة.

كما ناشد أولياء الأمور عدم التكدس أمام المدارس بشكل عام حرصًا على سلامة الطلاب وانتظام العملية التعليمية.