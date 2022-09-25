«تعليم الإسكندرية» تكرم 130 طالبا بمسابقات «إديوميتر مصر»

قام الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، صباح اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر 2022، بتكريم الفائزين في المسابقات العلمية التي تنظمها شركة إديوميتر مصر، بشهادات وميداليات التميز الذهبية والفضية والبرونزية، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية، والأستاذ حسن مشعل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني الأسبق ومدير العلاقات العامة بشركة إديوميتر، والمهندس محمد الحديدي مدير التسويق ومدير المسابقات بشركة إديوميتر مصر لتنظيم المسابقات العلمية الدولية، والدكتورة نجلاء سليم مدير عام التعليم العام.

وأوضح أبوزيد أن المسابقات العلمية تمثل التنمية الفعلية لعقول أبنائنا الطلاب فهم علماء المستقبل، ويملكون العديد من الفِكَر الإبداعية والمهارات الرياضية والتكنولوجية التي تؤهلهم للمنافسات العالمية وارتقاء منصات التتويج،

وبلغ عدد الفائزين اليوم بميداليات عالمية أو شهادات (130) طالبًـا بإشراف من (21) منسقًـا في المسابقات المختلفة بمختلف الإدارات التعليمية،

وهي: مسابقة ( Hippo ) الأوليمبياد الدولي للغة الإنجليزية التي تقام نهائياتها في إيطاليا، ومسابقات (AMO) وهي الأوليمبياد الأمريكي للرياضيات والتي تقام نهائياتها في سنغافورة،

ومسابقات (كانجارو) الدولية للرياضيات والتي تقام نهائياتها في فرنسا، وأشاد بدور أولياء الأمور الذين يقدمون كل الدعم لأبنائهم لتحقيق التميز.

وأكَّد مدير المديرية أن الوزارة تركز على اكتشاف ورعاية الموهوبين وتنمية مهارات البحث العلمي والعملي لديهم في كل المجالات وتوفير كل الدعم لهم لتحقيق رؤية مصر 2030.