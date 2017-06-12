تعليم الإسكندرية تعلن تنسيق القبول للثانوى العام والفنى

مها يونساعتمد محمد سلطان محافظ الإسكندرية، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والصف الأول الثانوي للتعليم الفني للعام الدراسي 2017 - 2018.وفي هذا الصدد صرح جمعة ذكري وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بأن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام 215 درجة كمرحلة أولى، أما التعليم الصناعي نظا

مها يونس

اعتمد محمد سلطان محافظ الإسكندرية، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والصف الأول الثانوي للتعليم الفني للعام الدراسي 2017 – 2018.

وفي هذا الصدد صرح جمعة ذكري وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بأن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام 215 درجة كمرحلة أولى، أما التعليم الصناعي نظام الخمس سنوات 230 كحد أدنى، والمدارس الصناعية نظام الثلاث سنوات للبنين أو البنات فكان الحد الأدنى 190 درجة وكذلك 190 حد أدنى للقبول بالمدارس الفنية الصناعية نظام التعليم والتدريب المزدوج.

ولفت “ذكري” إلى أن التعليم التجاري نظام الخمس سنوات فإن الحد الأدنى للقبول به 210 درجات، والمدارس التجارية نظام الثلاث سنوات للبنين والبنات بحد أدنى 165 درجة، أما المدارس الفنية التجارية نظام التعليم والتدريب المزدوج فجاء الحد الأدنى للقبول بها 195 درجة.

وفيما يخص التعليم الزراعي فالحد الأدنى للقبول بمدرسة الإسكندرية الثانوية الزراعية بالرأس السوداء بنين 160 درجة ، و155 درجة للقبول بمدرسة برج العرب الزراعية ( بنون وبنات ).