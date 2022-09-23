«تعليم الإسكندرية» تحصد 6 ميداليات في المسابقة القومية لمهارات للتعليم الفني

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم فوز تعليم الإسكندرية في المسابقة القومية للمهارات للتعليم الفني بالمراكز الأول والثاني والثالث جمهوري، والفوز بست ميداليات جمهورية “ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتان”.

وأوضح مدير المديرية أن فريق الإسكندرية شارك بأحد عشر طالبا وطالبة من محافظة الإسكندرية صناعى وفندقى وتكنولوجية بالمرحلة النهائية وتم تصعيد طالبين وحصلا على ميداليات ذهبية والتأهل للمسابقة العالمية بفنلندا وفرنسا قريبًـا ، وهما أحمد خالد محمد عبد الرحيم بمدرسة إسكندرية الفنية المتقدمة ، وملك محمد فوزى بمدرسة رشدي الصناعية بنات ، وحصلت رحمة محمد مصطفى من المدرسة الفندقية المتقدمة ، ومحمد مجدى السيد بمدرسة الورديان الفنية المتقدمة على المركز الثاني جمهوري والميدالية الفضية.

كما فاز زياد عطا الله بالمدرسة الفندقية المتقدمة، وفريدة محمد بمدرسة رشدي الصناعية بنات بالمركز الثالث جمهوري والميدالية البرونزية ، وحصل سعد أحمد سعد على المركز الرابع جمهوري ، فيما فاز بالمركز الخامس أحمد محمود السيد من المدرسة الفندقية المتقدمة ، و زينب أشرف عبد الحميد بمدرسة رشدى الصناعية بنات .

وأقيمت التصفيات النهائية للمسابقة الوطنية الأولى للمهارات world skills Egypt للتعليم الفني على مستوى الجمهورية على مدار ثلاثة أيام من التصفيات النهائية في الفترة من 20 حتى 22 من سبتمبر الجاري بمقر مدرسة الفنية المتقدمة تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بحضور المهندسة أمل حسان مدير عام التعليم الفنى وأحمد فتحي مدير إدارة التعليم الصناعى بالمديرية وعزة إبراهيم مدير إدارة التعليم التجارى والفندقي ومصطفى ياسين مسئول إعلام التعليم الفني .

وقام بالإشراف على الفريق المشارك في المسابقة المهندسة غادة المليحي موجه أول تجميل علمي وموجه جمهوري وخبير تحكيم دولي ، والمهندس إسلام جابر أحمد معلم أول خبير تحكيم دولي مدرسة إسكندرية الفنية المتقدمة ، والمهندس سعيد صلاح معلم خبير بمدرسة إسكندرية الفنية المتقدمة ، وشيرين أنور أحمد مصطفي معلم أول فندقى وخبير تحكيم دولي بمدرسة الفندقية المتقدمة.