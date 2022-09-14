«تعليم الإسكندرية» تحذر من مخالفة قرار تقسيم مصروفات المدارس على 4 أقساط

أدرجت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية رقم خط ساخن لتلقي الشكاوى المتعلقة بدفع مصروفات المدارس الخاصة من قبل أولياء الأمور، وذلك في أعقاب قرار وزير التربية والتعليم بضرورة تقسيم مصروفات العام الدراسي على 4 أقساط، الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب عدد من المدارس، بداعي عدم وصول منشور رسمي لديها من خلال المديرية لتقسيم المصروفات.

وأكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ضرورة العمل بالقرار وأن يتم سداد المصروفات على 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها “عربي، لغات، ودولي”، على أن يبدأ التحصيل للعام الدراسي بدءاً من الأول من سبتمبر، مع التأكيد على عدم تحصيل أي غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.

كما نبهت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تنبيهات مشددة على المدارس الخاصة بكافة أنواعها بعدم تحصيل أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوى نسبة 7% فيما يخص المدارس الدولية، والشريحة المقررة بالقرار الوزاري رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠١٨ بالنسبة للمدارس العربي واللغات.

وحذرت المديرية من تحصيل مبالغ تحت مسمى رسم التحاق أو قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة، أو رسوم زي مدرسي أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو أي مسمى آخر.

كما أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن هناك لجان متابعة للالتزام بهذه الضوابط والتعليمات وتوقيع عقوبات على المخالفين.