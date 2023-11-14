«تعليم الإسكندرية»: إقبال كثيف على مجموعات الدعم المدرسي (صور)

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، استمرار تفعيل مجموعات الدعم للطلاب وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023 مشيرا إلى أن مجموعات الدعم انطلقت بجميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية التسع لصفوف النقل والشهادات العامة بالتعليم العام ( ابتدائي ، إعدادي ، ثانوي ، رسمي لغات ) والتعليم الفني مع انطلاق العام الدراسي.

وكان ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل مجموعات الدعم المدرسي وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023 .

وأكّد أبوزيد أنَّ المجموعات شَهِدت إقبالًا كثيفًا من الطلاب مُشيدًا بالدور المتميز لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية والإدارات التعليمية ، بعد قيام المديرية بتجهيز عدد من القاعات والمدرجات الملائمة لمراعاة أعداد الطلاب في المجموعات بما يتناسب مع مساحة القاعة المخصصة.

كما تم تزويد تلك القاعات بشاشات عرض ووحدات صوتية مناسبة ، والتنسيق مع المعلمين المتميزين الذين لهم صيت واسع للإنضمام لمجموعات الدعم المدرسي ، وكذلك تشكيل لجان للتنظيم والإشراف على مجموعات الدعم من الإتصال السياسي والأمن والعلاقات العامة والمتابعة وتقويم الأداء والتوجيه المالي والإداري .

وكان مدير المديرية قد عقد اجتماعًا مع مديري عموم الإدارات والتوجيه المالي والإداري ومديري المدارس بمعظم الإدارات التعليمية للتأكيد على استعراض آليات التفعيل ومناقشة قيمة اشتراك الطلاب بالإدارات التعليمية وفق الموقع الجغرافي والبُعد الاقتصادي لكل منطقة.

وأكَّد أنَّه يتم تخفيض نسبة 50 % لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام والمصابين بعجز كلي بعد استيفاء كافة المستندات .

وأصدر “أبوزيد” توجيهاته لمديري عموم الإدارات ومديري المراحل التعليمية بمتابعة تفعيل المجموعات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب لتحسين مستواهم الدراسي ، والإعلان عن المواعيد وقيمة الاشتراك وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين ومراعاة رغبات الطلاب في اختيار المعلمين ، واستمرار التنسيق مع أولياء الأمور ومجالس الأمناء .