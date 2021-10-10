«تعليم الإسكندرية»: إدخال 3 مدارس فنية جديدة للمنظومة العام الحالي

‏‎صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور محمد سعد بأن العام الدراسي الحالي سيشهد إدخال الخدمة لعدد من المدارس مثل المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدرسة GİT للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة WE للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بالتعليم الفني وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بالتزامن مع أول أيام العام الدراسي 2021 – 2022، في عدد من المدارس بالمحافظة للاطمئنان على انتظام الدراسة والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، وذلك بحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ونادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأكد المحافظ على انتظام الدراسة اليوم الأحد بجميع مدارس المحافظة البالغ عددها 2721 مدرسة، مشيراً إلى أنه تم إدخال 476 فصلاً الخدمة لأول مرة هذا العام لخفض كثافات الفصول. بالإضافة إلى انتظام جميع العاملين بالمدارس الحكومية والدواوين والبالغ عددها 56995.

وخلال تفقده مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات التابعة لإدارة وسط التعليمية، أكد محافظ الإسكندرية على الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات داخل المدرسة، وأكد على مراعاة التباعد الاجتماعي ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسى حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب.

وطالب المحافظ الطلاب بالانتظام في الدراسة والاعتماد على النفس والكتاب المدرسى وكذا استخدام المنصة التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والبعد عن الدروس الخصوصية، مؤكدا أن المعلم علية دور كبير فى خلق جسور الثقة بينة وبين الطلاب من خلال الحوار والمناقشة واعطاء الطالب الثقة فى نفسه وشدد على أهمية دور الأسرة فى التعاون مع المدرسة لصالح الطلاب.

كما أكد محافظ الإسكندرية أنه تم التنبيه على كافة رؤساء الأحياء بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع انتشار الباعة الجائلين.

من جانبه؛ أكد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم التشديد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان، والتطهير والتعقيم المستمر للمدارس، وعمل ملصقات توعية لأبنائنا حفاظاً على سلامتهم، مضيفاً أنه سيتم إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد طوال شهر أكتوبر في الإذاعة المدرسية والأنشطة التربوية المختلفة لغرس وتنمية روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا وإبراز دور قواتنا المسلحة في حماية بلدنا.



