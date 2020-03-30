تعليمات للكيانات الحكومية بدعم أسهم الأدوية والزراعة والتكنولوجيا فى البورصة

8 شركات تدير محفظة الاستثمار القومى فى البورصة، مؤكدا أن مبادرة البنك المركزى لضخ 20 مليار جنيه

«الاستثمار القومى» يوجه شركات إدارة أصوله باستثمار السيولة النقدية فى سوق الأوراق المالية

قالت مصادر بالمجموعة الوزارية الاقتصادية إن حزمة تحفيز البورصة التى تم إطلاقها تتضمن التركيز على الشركات العاملة فى القطاعات الحيوية، مثل الأدوية والتصنيع الزراعى والتكنولوجيا، التى تراهن عليها الدولة للعبور من أزمة فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن التعليمات لن تقتصر على قيام البنك المركزى بمساندة البورصة فقط، ولكنها تشمل دخول الجهات الحكومية التى تمتلك سيولة مالية وصناديق استثمار فى دعم أسهم الشركات العاملة فى تلك القطاعات.

وقال محمود منتصر، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومى، لـ«المال» إنه وجه شركات إدارة أصوله فى سوق الأوراق المالية لدعم البورصة ورفع مستويات التداول، على أن يتم ذلك بشكل احترافى.

وأضاف أن 8 شركات تدير محفظة الاستثمار القومى فى البورصة، مؤكدا أن مبادرة البنك المركزى لضخ 20 مليار جنيه لعبت دورا محوريا فى تحقيق انتعاشة الفترة الماضية .

وتسعى الحكومة لتحفيز الاقتصاد المصرى وانتشاله من أزمة فيروس كورونا، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى تعليمات بتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة، وتم الإعلان عن خفض ضريبة الدمغة وإرجاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التى كان من المقرر تطبيقها مايو المقبل، وأعلن بنكا «الأهلى المصرى» و«مصر» ضخ 3 مليارات جنيه فى البورصة.

ونجحت مبادرات البنك المركزى والحكومة الأسبوع الماضى فى إقالة البورصة من عثرتها الأسبوع المنقضى الذى حققت فيه السوق مكاسب قياسية بصعود المؤشر الرئيسى نحو %7.6 وربح رأس المال السوقى 35.2 مليار جنيه.