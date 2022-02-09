اقتصاد وأسواق

تعليمات جمركية بقبول فواتير الشحنات المستوردة للشركات المنتجة بدون أختام (مستند)

بعد أن تلاحظ من ورورد فواتير خاصة بالشحنات المتسوردة صادرة عن الشركة المنتجة ولكن غير مختومة بخاتم الشركة
السيد فؤاد 10:04 م, الأربعاء, 9 فبراير 22 10:04 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

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أصدرت مصلحة الجمارك منشورا جمركيا يقضي بقبول الفواتير التجارية للشحنات المستوردة بدون أختام متى كانت صادرة عن الشركات المنتجة وعليها اللوجو الخاص بالشركة ومرفوعة من قبل المورد الأجنبى وبمعرفته عبر منصة كارجواكس، وتم اعتمادها من قِبل المستورد، وذلك دون الإخلال بالاشتراطات الواجب توافرها بالفاتورة التجارية.

وحسب المنشور رقم 10 الصادر عن الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتطبيق تلك التعليمات بكافة المنافذ الجمركية بشكل دقيق، موضحا أنه يأتي في إطار المتابعة لأداء العمل بالمواقع والمراكز اللوجستية التي تعمل بنظام النافذة الواحدة القومية وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات البحرية.

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ونص المنشور على أنه يأتي بعد أن تلاحظ من ورورد فواتير خاصة بالشحنات المتسوردة صادرة عن الشركة المنتجة ولكن غير مختومة بخاتم الشركة مما يؤدي إلى رفض قبولها من قبل الجمرك، وتبسيطا لاجراءات الافراج عن البضائع وتيسيرا على المتعاملين.

منشور تعليمات رقم 10 لسنة 2022

 كما أصدر رئيس مصلحة الجمارك تعليمات جديدة تضمنت قيام رؤساء الادارات المركزية المختصين بالاشراف على المراكز اللوجستية بمنظومة النافذة الواحدة ومديري المراكز القيام بعقد لقاءات أو اجتماعات اسبوعية مشتركة مع ممثلين للعاملين بالمركز اللوجستي من مختلف التخصصات ( إجراءات، تعريفة، قيمة، إتفاقيات وغيرها) وبعض ممثلي المجتمع التجاري والمختصين بشركة MTS تحديد المعوقات وملاحظات التشغيل التي تواجه سير العمل بالمراكز اللوجستية واتخاذ الاجراءات اللازمة للتغلب على هذه المعوقات أولا بأول، وعرض تقرير اسبوعي بنتائج هذه الاجتماعات يرسل الكترونيا لتقرير ما يلزم.

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منشور تعليمات مصلحة الحمارك رقم 5 لسنة 2022

وبدأت مصلحة الجمارك أكتوبر 2021 التطبيق الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI بالتعاون مع شركة «إم تى اس» عبر منصتى نافذة المحلية ومنصة كارجواكس العالمية، المتخصصة فى نقل المستندات بنظام البلوك تشين، كما تستعد المصلحة للبدء فى تطبيق المنظومة على الشحن الجوى خلال الفترة القليلة المقبلة.

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بقلم السيد فؤاد

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