تعليمات جمركية بشأن فواتير شركة سامسونج الكترونيكس مصر لاستيرادها التابلت (مستند)

قرر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ضرورة التأكد من قيام شركة سامسونج الكترونيكس مصر بادراج رقم العقد المبرم في الشأن على جميع الفواتير أو بوالص الشحن الخاصة باجزاء ومكونات أجهزة التابلت المستوردة محل العقد وذلك عند رفعها على منصة كارجو اكس أو الاقرار برقم العقد على البيانات الجمركية في حال تعذر ادراج رقم العقد على الفواتير أو البوالص.

كما يتم الافراج المؤقت عن اجزاء ومكونات التابليت المستوردة بموجب قراري الدكتور وزير المالية المشار اليهما.

كما ذهبت التعليمات بأن يلتزم جمرك بموافاة رئاسة المصلحة والادارة العامة للافراج المؤقت اسبوعيا بكشف تفصيلي بالبيانات الجمركية المفرج عنها مؤقتا موضحا به قيمة الضرائب الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية المستحقة على مشمول هذه البيانات.

وذهبت التعليمات أن تكلف الادرة العامة للمتابعة بمكتب رئيس المصلحة بمتابعة المواقع الجمركية أولا بأول للتأكد من ارسال البيانات المطلوبة لما تم الافراج المؤقت عنه تمهيدا للعرض على رئاسة المصلحة وموافاة قطاع الموازنة العامة للدولة بها بصفة دورية كل ثلاثة اشهر لاجراء التسوية اللازمة.

ونص المنشور رقم 42 لسنة 2022، على أنه يأتي في ضؤ قراري الدكتور وزير المالية رقم 236 و259 لسنة 2022 بشأن آلية التعامل مع اجراء ومكونات التابليت المستوردة من الخارج بغرض تصنيعها منتجا كاملا من قبل شركة سامسونج وتسليمها لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنفيذا للعقد المبرم بينهما.

وبدأت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر فى تسليم الشحنات الخاصة بأجهزة التابلت الجديدة للحكومة المصرية طبقا لاتفاقية التوريد التى وقعتها مع وزارة التربية والتعليم، وبمقتضى هذه الاتفاقية، ستقوم سامسونج بتوريد 708,000 جهاز تابلت ذكى ليتم توزيعها على طلاب السنة الأولى من المرحلة الثانوية فى جميع أنحاء مصر خلال العام الدراسى 2018/2019.

ويغطى عدد الأجهزة التى سيتم توريدها إجمالى عدد الطلبة والطالبات الملتحقين بالمدارس الحكومية، وكذلك المعلمين الذين سوف يشرفون على استخدام الطلبة للتابلت.

وتم اختيار سامسونج كمورد بموجب تلك الاتفاقية بعد إعلان الحكومة عن مناقصة عامة بين الشركات التكنولوجية العاملة فى هذا المجال.

وبعد تأهل عدد من الشركات لشروط تلك المناقصة، قامت القوات المسلحة بإجراء تقييم ومراجعة شاملة للعروض المقدمة، لضمان أعلى مستويات الجودة وتحديد مدى توافق المواصفات الفنية للأجهزة مع متطلبات الوزارة.

وطالب الصناع بضرورة النطر إلى الصناع المحليين ومنحهم فرصة للتغبير عن أنفسهم فى مجال تصنيع التابلت والاعتماد على المنتج المحلى وفقا للقانون الصادر مؤخرا بتفضيل المنتج المصرى عن المنتج الأجنبى مؤكدين ان منحهم فرصة بجانب عملهم مع شركة سامسونج العالمية قد يشجع الصناعة المحلية.

وكشف الصناع أن هناك شركات مصرية استمرت فى المنافسة مع شركة سامسونج العالمية حتى أصبحت 3 شركات فقط من إجمالى 50 شركة تقدمت للمناقصة ما بين شركات محلية وعالمية إلى ان وقع الاختيار على شركة سامسونج العالمية.

وقال جاهيوان لى، رئيس سامسونج إلكترونيكس مصر: «نشعر وسعادة لاختيار وزارة التربية والتعليم المصرية لنا كشريك موثوق فيه، وهو ما يمثل شهادة عملية على الجودة الفائقة لمنتجاتنا المبتكرة، والتى يعتمد عليها المستخدمون فى كل مكان، حيث أن جهاز التابلت الذى وقع عليه الاختيار مجهز بمواصفات فنية متطورة، ويُمثل اختيارا مثاليا للعملية التعليمية، وعلى الرغم من أنّ تعاوننا مع الحكومة المصرية فى هذه الصفقة لا يُعد الأول من نوعه، ولكنه بكل تأكيد الأكبر والأهم حتى يومنا هذا، وهو ما يشجعنا على مواصلة سعينا لتوفير المنتجات والحلول المتطورة لكل المصريين».

وأضاف أنّ أجهزة التابلت الجديدة تأتى معها شهادة ضمان لمدة ثلاث سنوات، بدعم من شبكة سامسونج لخدمة العملاء، والمتوافرة فى جميع أنحاء مصر، وسيحصل كل طالب على جهاز تابلت وشاحن وجراب للجهاز، بالإضافة لذلك، فإنّ الأجهزة الجديدة مدعومة ببرنامج KNOX MDM لتأمين بيانات التابلت وإدارة محتواه، بما يمنح وزارة التربية والتعليم التحكم الكامل فى الأجهزة التى سيتم تسليمها جميعًا فى أقرب فرصة.

وأكد حسام الكاشف، رئيس قطاع أعمال الشركات فى سامسونج إلكترونيكس مصر «نعتمد فى سامسونج على أحدث تطبيقاتنا التكنولوجية فى ابتكار المنتجات التى من شأنها تقديم تجربة استثنائية لكل المستخدمين. إنّ منتجات سامسونج تلبى احتياجات السوق من الحلول التكنولوجية المبتكرة، بما يدعم المستخدمين لإنجاز وتحقيق المزيد، إنّ تعاوننا الأخير مع الحكومة المصرية هو بلا شك خطوة محورية هامة فى مسيرتنا بالسوق المصرية، وهى الرحلة التى تدعمها جهودنا المتواصلة من أجل تقديم الأفضل لعملائنا فى السوق المصرية».