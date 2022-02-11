تعليمات جديدة من هيئة سلامة الغذاء بشأن الرسائل الترانزيت غير المباشر

تشمل تسليم صاحب الشأن أو من ينوب عنه إفراج جمركي، ونسخة كاملة من الشهادة الخاصة بالرسالة، بالاضافة إلى خطاب مزاولة نشاط

أصدرت هيئة سلامة الغذاء “المشرفة على السلع الغذائية بالسوقين المحلية والمستوردة” تعليمات جديدة بشأن قبول الإفراج عن شهادات الترانزيت غير المباشر من الموانئ للمناطق الحرة.

وطالبت هيئة سلامة الغذاء من الشركات العاملة في هذا النشاط وفقا للتعليمات الجديدة ضرورة تسليم صاحب الشأن أو من ينوب عنه من المستخلصين الجمركيين إفراج جمركي، ونسخة كاملة من الشهادة الخاصة بالرسالة، إضافة إلى خطاب مزاولة نشاط، وتسديد الرسوم المستحقة في هذا الشأن. تعليمات هيئة سلامة الغذاء

وفي سياق متصل، طالب محمد العرجاوي نقيب مستخلصي الإسكندرية، بضرورة مراجعة رسوم هيئة سلامة الغذاء التي تم رفعها مؤخرًا بصورة تزيد على 100% في معظمها.

وأشار إلى ضرورة مناسبة الرسوم التي تقرها الهيئة مع الخدمات التي يتم تقديمها عبر فروعها المختلفة، موضحًا أن الهيئة أقرت رفع رسومها مرتين خلال عام واحد.

كانت قد أقرت هيئة سلامة الغذاء خلال ديسمبر الماضي رفع عددا من التعريفات التي تقوم بتحصيلها بالمنافذ الجمركية المختلفة، وذلك بتعديل القرار رقم 4 لسنة 2021 .

وينص القرار الجديد الذي بموجبه سيتم زيادة معظم الرسوم، والتي سيتم تحصيلها على القيم الخاصة بالواردات الغذائية الاستراتيجية.

ونص القرار رقم 11 لسنة 2021 على تحصيل 100 جنيه للطن بالنسبة للحوم المبردة والمجمدة، والتي كانت 50 جنيها، وبالنسبة للأسماك الحية والمبردة والمجمدة 50 جنيه للطن بدلا من 10 جنيهات للطن، و50 جنيها للطن من للألبان ومنتجاتها بدلا من 10 جنيهات، و50 جنيها للطن للبند وتفريعاته فيما عدا الفول والعدس برسم الوارد بعد أن كانت 10 جنيهات.

وبالنسبة للفواكة وأثمار قشرية صالحة للأكل فيصل الرسم عليها بقيمة 60 جنيها للطن، والتي كانت 30 جنيها للطن، و60 جنيها للطن من الشاي الأسود والبن، والتي كانت 30 جنيها للطن، أما بالنسبة للحبوب فتصل رسمها 10 جنيهات، ما عدا القمح فيصل الى 0.25 ، وللذرة 3 جنيهات للطن، أما دقيق الحبوب فتم رفعه إلى 20 جنيها للطن بعد أن كان 2 جنيه للطن.

أما بالنسبة لمحضرات اللحوم والأسماك ( تونه ، بولوبيف ) فتصل إلى 100 جنيه للطن مقابل 20 جنيها في القرار السابق، و60 جنيها للطن للمصنوعات السكرية، بعد أن كانت 30 جنيها للطن.

كما تم مضاعفة رسم الهيئة على كل طن سكولاته وكاكاو لتصل إلى 60 جنيها، بعد أن كانت 30 جنيها للطن، وبالنسبة لمحضرات خضر وفاكهة ونباتات صالحة للأكل ( مربات وعصائر)، فيصل الرسم الذي يتم تحصيله الى 80 جنيها بدلا من 40 جنيها، ومكسبات الطعم والرائحة تصل إلى 100 جنيه للطن مقابل 40 جنيها في القرار السابق.

وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الإلكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.

ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.