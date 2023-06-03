تعليمات جديدة من «المالية» بشأن الحساب الختامي للعام المالي الجاري (مستند)

أرسل رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية طارق بسيوني كتابا دوريا حصلت “المال” على نسخة منه كتاب دوري رقم 54 لسنة 2023 بشأن الإجراءات والتواريخ الواجبة على الوحدات الحسابية الالتزام بها عند إقفال السنة المالية الحالية 2022 – 2023.

ونص الكتاب، على أن يكون الخميس المقبل 8 يونيه، هو موعد عدم إدخال أية استمارات صرف بالخصم على أي من الأبواب الموازية بدفتر حصر الطلبات الواردة ( 55 ع . ج) بنهاية يوم عمل الخميس المقبل ولا يتم بعد إلا بموافقة وزير المالية.

ونص الكتاب على استثناء استمارات صرف مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريا وفقا للمواعيد المقررة لها واستمارات سداد مستحقات الضرائب المصرية وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات ومصاريف الجنازة والأحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العاملين في حالتي الاحالة للمعاش والوفاة وأقساط صندوق التأمين الحكومة لضمانات أرباب العهد.

كما نص كتاب رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أن يكون الخميس 15 يونيه هو آخر موعد لتسجيل فاعليات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) .

يذكر أن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية ( GFMIS ) هو نظام إلكترونى يربط بين جميع أجهزة الحكومة العامة ويحتوى على جميع وظائف إدارة المالية العامة من العمليات المالية والمحاسبية التى تتم فى جميع مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة بداية من مرحلة التخطيط الاستراتيجى انتهاء بمرحلة المحاسبة والإبلاغ .

وطالب مسئول وزارة المالية بضرورة تطبيق تلك التعليمات بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة وغيرها من الجهات الحكومية مراعاة الالتزام بما جاء بالكتاب من تعليمات.

ويأتي كتاب وزارة المالية كاستدارك على الكتاب الدوري رقم 48 لسنة 2023 والخاص بالإجراءات الواجبة على الوحدات الحسابية عند اقفال السنة المالية 2022 – 2023 .

وصدر الكتاب الدور رقم 48 في ضوء جهود وزارة المالية لتحقيق دورها الرقابي في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ومتابعتها وتقويم النتائج بما يكفل تحقيق الخطة العاملة للدولة نحو احكام الضبط والرقابة، بهدف رفع كفاءة الانفاق العام وتحقيق الانضباط والامتثال المالي.

وإلى كتاب وزارة المالية رقم 48 لسنة 2023 والكتاب رقم 54 لسنة 2023

كتاب وزارة المالية رقم 48 لسنة 2023