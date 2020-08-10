تعليمات جديدة لهيئة ميناء الإسكندرية بشأن تداول وتخزين الأسمدة

أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية تعليمات جديدة بشأن تداول وتخزين الأسمدة خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية أحداث الانفجار بميناء بيروت مؤخراً.

وشدد منشور للهيئة على ضرورة الالتزام بتغطية عنابر السفينة للحد من الرطوبة، وكذلك السيور الناقلة للحد من التلوث الهوائى، والالتزام بتغطية الشاحنات بغطاء سميك غير موصل للحرارة، والالتزام بتشغيل السيور بسعة مناسبة لتجنب إحداث تلوث هوائي، وأيضاً الالتزام بعدم إحداث غبار مستنشق تركيزه يتعدى 3 مجم / م3، وهو الحد الأقصى لنسبة الأتربة المستنشقة كما ينص قانون البيئة.

وذهبت التعليمات إلى ضرورة عدم خلط الأسمدة بمواد أخرى، والالتزام بالتنظيف المستمر أثناء التداول لتجنب إحداث تلوث.

وأكدت على ضرورة أن يكون مكان التخزين مؤمناً ضد رشح المياه الجوفية لتجنب تحلل الأسمدة، ويجب أن تكون أرضية المخازن أسمنتية أو أسفلت لأن الأرض الرملية تغير من الخصائص الفيزيائية للأسمدة.

كما أشارت التعليمات الجديدة إلى وجوب احتواء مكان التخزين على فتحات للحفاظ على التهوية الجيدة للمكان، ويجب مراعاة درجة الحرارة، لأن الأسمدة مواد نيتروجينية تتأثر تأثراً مباشراً بدرجات الحرارة المرتفعة مع الالتزام بالتنظيف المستمر للمخازن، كما يجب التخلص من المخلفات بطريقة آمنة عن طريق الشركات المتخصصة المتعاقد معها وإجراء الصيانة الدورية، وبالنسبة لنترات الأمونيوم أو البوتاسيوم القابلة للاحتراق أو الانفجار، يتم تخزينها معزولة بأماكن منفردة على أرفف مضادة للتـآكل، مع مراعاة تدعيم المخزن بعدد مناسب من طفايات الحريق.

كان ميناء بيروت شهد فى الرابع من الشهر الجارى انفجاراً هائلاً بأحد العنابر التى تحتوى على مادة نترات الأمونيوم، وتعرضت العديد من المبانى السكنية فى العاصمة بيروت وضواحيها لتحطم واجهاتها الزجاجية، فى حين تسببت قوة الموجة الانفجارية فى تحطيم واجهات أسمنتية للعديد من المبانى وسقوط شرفات، إلى جانب تهشم العديد من السيارات.