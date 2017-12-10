تعليمات جديدة لصرف عقار البنسيلين بالصيدليات

- الأهالى: الشروط مجحفة.. والشركة ترد: لإحكام السيطرة أحمد صبرى أصدرت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، تعليمات جديدة لتوضيح آليات صرف عقّار البنسلين، الذي يشهد نقصًا حادًّا بالصيدليات العامة فى الأسابيع الأخيرة، والمستخدم لعلاج الحمى الروماتزمية. وبحسب المنشور، الذى تم نشر على أبواب الصيدليات الع

– الأهالى: الشروط مجحفة.. والشركة ترد: لإحكام السيطرة

أحمد صبرى



أصدرت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، تعليمات جديدة لتوضيح آليات صرف عقّار البنسلين، الذي يشهد نقصًا حادًّا بالصيدليات العامة فى الأسابيع الأخيرة، والمستخدم لعلاج الحمى الروماتزمية.



وبحسب المنشور، الذى تم نشر على أبواب الصيدليات العامة التابعة للشركة، فإن الشروط تشمل أصل روشته حديثة وصورة منها، وأصل شهادة الميلاد، وصورة منها، ولن يتم صرف المستحضر إلا لأهل المحافظة التى يتم الصرف منها.



وشملت الشروط إحضار أصل تحليل a.s.o.t أو e.s.r بشرط أن يكون حديثًا، إضافة لصورة منه وإحضار الطفل وصورة للبطاقة الشخصية لوالده، وإذا كان المريض شابًا فعليه إحضار تذكرة المستشفي الحكومي وصورة لبطاقته الشخصية.



وسادت حالة من الغصب بين الأهالى الذين اصطفوا فى طوابير طويلة أمام فرع صيدلية الإسعاف، بسبب الشروط التى اعتبروها مجحفة.



وقال والد أحد الأطفال المرضى، أن تلك الشروط فيها تعنت كبير حيث تشترط تحاليل حديثة رغم أن المريض لايقوم بعمل هذه التحليلات كل شهر، بل على فترات، إضافة لشرط إحضار الطفل المريض فى كل مرة يتم فيها الصرف، وهو شاق للأهالى الذين يسكونون أماكن بعيدة.

وأضاف لـ”المال”، أن العقار غير متوافر بالصيدليات ويتم قطع مسافة طويلة للوصول لأفرع صيدليات الدولة لصرف العقار، مؤكداً أن العديد من المنتظرين لصرف العلاج لم يتمكنوا من الصرف بسبب الشروط.



وبحسب مصدر بالشركة، أكد أن تلك الشروط جاءت لإحكام الرقابة على السوق ومحاولة لصرف العلاج للمستحقين فقط، منعاً لبيعه فى السوق السوداء والمتجاره به.

وأضاف أن الكميات المتوافرة لدى الشركة قليلة جداً لذلك يتم صرف العلاج لمن تتوافر فيهم الشروط فقط، مؤكدًا أن وزارة الصحة وضعت هى الأخرى شروطاً مماثلة لإحكام السيطرة على تداول العقار لمستحقيه فقط.