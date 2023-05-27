تعليمات جديدة لتصدير البرتقال المصري إلى الاتحاد الأوروبي

كشف هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن قرار جديد تم صدوره عن المفوضية الأوروبية بخصوص صادرات البرتقال المصري.

وأشار خلال خطاب لأعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن القرار يقضي بزيادة نسبة الفحص الإضافي على محصول البرتقال من 20 إلى 30%.

وأوضح ” حسين ” أن القرار يأتي بسبب تزايد حالات رفض شحنات البرتقال المصدرة من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن إدارة الحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة ستقوم بسحب عينات متبقيات مبيدات من كل شحنة برتقال سيتم تصديرها لدول الاتحاد الأوروبي، وذلك لجميع الشركات التي تعمل في نشاط التصدير.

وكان الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، قد أشار إلى أن هناك انخفاضا في معدل صادرات الموالح المصرية بشكل عام وليس البرتقال فقط، موضحًا أن السبب الرئيسي في تلك التغيرات المناخية السيئة التي أصابت المحصول خاصة أواخر شهري ديسمبر ويناير.

وأضاف العطار في تصريحات صحفية له يوم 20 مايو الجاري، أن نسبة انخفاض الصادرات بلغت 25% من إجمالي صادرات البرتقال، مشيرًا إلى أن سوء الأحوال الجوية تسبب في تغيّر حجم الثمرة “الحبة” عن المواصفات القياسية اللازمة للتصدير.

وتابع: “كمية الانخفاض تقريبًا 300 ألف طن من إجمالي مليون و800 ألف”، مؤكدًا أنه عقب شهر يناير الماضي عادات الصادرات لطريقها الصحيح وبمعدلات تشبه العام الماضي.

وأشار رئيس الحجر الزراعي، إلى ضرورة الحفاظ على مركز مصر العالمي وعدم تراجعه عن المركز الأول، مضيفًا: “التغيرات المناخية تحدي كبير للاقتصاد الزراعي”.

واحتلت مصر المرتبة الأولى عالميًّا عام 2021 فى تصدير الموالح بنحو 1.8 مليون طن، للعام الثالث على التوالى، رغم استمرار جائحة كورونا.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن وصول الصادرات الزراعية إلى 4 ملايين و200 ألف منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي .

وأضافت أن صادرات الموالح بلغت مليونًا و600 ألف طن، منذ بداية العام الحالى حتى نهاية يوليو 2022.

وكان قد أكد محسن البلتاجى، مدير جمعية تنمية وتصدير الحاصلات البستانية «هيا» أن صادرات الموالح تشمل الليمون والبرتقال واليوسفي، موضحًا أن موسم تصدير البرتقال سيبدأ منتصف نوفمبر، ويستمر طيلة فترة الشتاء.

وأوضح «البلتاجى» أن أسعار الموالح جيدة على المستوى العالمى، بسبب زيادة الطلب العالمى فى الدول الأوروبية، مع استمرار جائحة كورونا.

بينما أكد محمد محمود، أحد مصدرى الموالح، أن إنتاجية مصر من البرتقال جيدة ومرتفعة نتيجة الظروف المناخية الملائمة، موضحًا أنه يقوم بتصدير البرتقال بمختلف أنواعه سنويًّا لدول هولندا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا والإمارات والهند وغيرها.

من جانبه، قال حسن محمد، أحد منتجى ومصدرى البرتقال من محافظة البحيرة، إن صادرات مصر من الموالح سترتفع خلال الشتاء المقبل بالتزامن مع زيادة الإنتاجية.

ونجحت وزارة الزراعة فى افتتاح أسواق رئيسية فى دول نيوزيلندا والهند واليابان والبرازيل لتصدير الحاصلات الزراعية.

وافتتح الحجر الزراعى المصرى أكثر من 60 سوقا جديدة للصادرات الزراعية خلال 3 سنوات من خلال 350 صنفًا مختلفًا.

وشهدت السنوات الماضية قيام بعض الدول بحظر استيراد أصناف محددة من الحاصلات الزراعية المصرية لعدم مطابقتها للمواصفات، الأمر الذى قامت بعده وزارة الزراعة والجهات الحكومية المعنية بملف الصادرات بتشديد الرقابة على كافة الشركات المصدرة، وتطبيق منظومة جديدة لتتبع المحاصيل بداية من زراعتها حتى تعبئتها وتصديرها، لضمان مطابقته لمواصفات الجودة العالمية.