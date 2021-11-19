اقتصاد وأسواق

تعليمات جديدة بخصوص عمل أجهزة الفحص بالأشعة بالمنافذ الجمركية (مستند)

في ضؤ ما تلاحظ مؤخرا من عمل تلك الأجهزة بالمنافذ الجمركية
السيد فؤاد 11:11 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21 11:11 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21

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قررت مصلحة الجمارك التشديد على عمل أجهزة الفحص بالأشعة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء ما تلاحظ أثناء المتابعة الدورية لأداء عمل تلك الأجهزة خلال الفترة الأخيرة والمنتشرة بالمنافذ الجمركية المختلفة.

وفي هذا الصدد أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية منشور تعليمات رقم 71 لسنة 2021 والذي أكد على ضرورة تواجد الحاصلين على تدريب خارجي على تشغيل اجهزة الفحص بالاشعة على رأس العمـل فـي الـورادي كمشغلين بجانب العناصر الجديدة أوالغير مدربة تدريب خارجي.

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كما تضمن المنشور ضرورة تواجد الحاصلين على دورات تدربية على صيانة اجهزة الفحص بالاشعة على رأس العمل في الورادي والعمل كمشغلين في حالة وجود عجز اواجازات .

وذكر رئيس مصلحة الجمارك عبر المنشور الجديد، أن تكون تبعيـة العاملين على اجهزة الفحص بالاشعة المتواجدة بالمنافذ الجمركية للاشراف الاداري لمديري عموم الجمرك المختص أو من ينوبه ، والاشراف الفني للادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام .

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كما يلتزم جميع المشغلين بالتأشيرات التالية على نتيجة العرض على أجهزة الفحص بالاشعة ( يوجد ملاحظات – لا يوجد ملاحظات – تعذر).

وتولي مصلحة الجمارك إهتماما بأجهزة الفحص بالاشعة خلال الفترة الأخيرة، حيث صرح الشحات غتوري رئيس المصلحة في يونيو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع السلطات الأمريكية علي توريد أجهزة فحص بالأشعة لتغطي 85% من احتياجات الموانئ والمنافذ لاحكام الرقابة علي الموانئ لتقليص معدلات التهريب الجمركي.

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وأضاف رئيس المصلحة، أنه تم إرسال بعثة فنية من المصلحة لتجريبية واختبار الأجهزة الجديدة المقرر وصولها قريبا، موضحا أن هناك إستراتيجية تعمل عليها المصلحة لتطوير من بينها عمليات الإصلاح التشريعي، وذلك من خلال حسم اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديدة والتي تم الانتهاء من 70%ومشيرا إلى أن هناك إجراءات لرفع كفاءة العناصر البشرية من خلال رفع كفاءة التدريب والتطوير.

منشور مصلحة الجمارك رقم 71 لسنة 2021
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بقلم السيد فؤاد

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