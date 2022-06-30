تعليمات جديدة بخصوص صادرات مصر من الحاصلات الزراعية والنباتية إلى الكويت

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغدية بدولة الكويت إلزام الشحنات المصرية سواء كانت الطازجة أو المبردة والمجمدة أو المصنعة الواردة للكويت توفير جميع الصمانات لتحقيق السلامة الغذائية للإرساليات النباتية والحاصلات الزراعية الواردة من مصر.

وحسب قرار إداري للهيئة رقم 54 لسنة 2022 والذي حصلت “المال” عليه، فقد تقرر إلزام الشحنات الزراعة الواردة إلى الكويت بتقديم المستندات التالية التي تشمل شهادة صحية أصلية (ورقية، إلكترونية ) مع كل إرسالية غذائية، إضافة إلى شهادة تحليل متبقيات المبيدات الأصلية (ورقية، إلكترونية) مع كل إرسالية غذائية، وشهادة تحليل التهاب الكبد الوبائي أصلية سواء ورقية أو الكترونية كل 6 أشهر.

قرار الكويت بشأن صادرات مصر من الحاصلات الزارعية

وكانت قد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للكويت مسجلة 274 مليون دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2021 مقابل 229.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.5%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الكويت 1.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 17.8%.

وأشار الجهاز إلى انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت لتصل إلى 1.6 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 13.3%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الكويت خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 كانت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 56.4 مليون دولار، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 45.3 مليون دولار، وفواكه بقيمة 24.8 مليون دولار.

خضر ونباتات بقيمة 17.7 مليون دولار، ومحضرات خضر بقيمة 12.6 مليون دولار، وأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الكويت خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، كانت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.3 مليار دولار، ومنتجات كيميائية عضوية بقيمة 30 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 4 ملايين دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 1.6 مليون دولار.

كما كانت صادرات سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 1.5 مليون دولار، كما بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 353.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 363.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 10.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين في مصر 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 13.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 31.3 %.