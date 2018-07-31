تعليق مي عز الدين بعد 6 ملايين متابع على حسابها في إنستجرام

أحمد حمدي:احتفلت النجمة مى عز الدين، بوصول حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" لأكثر من 6 ملايين متابع، حيث حرصت على الاحتفال بتلك المناسبة مع جمهورها.ونشرت "" فيديو أعده مُحبيها وفيها العديد من الهدايا وقالت: " جمهورى هو التاج اللى على رأسي..لذلك لقبت بـ البرنسيسة.. شكرا ل

أحمد حمدي:





احتفلت النجمة مى عز الدين، بوصول حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام” لأكثر من 6 ملايين متابع، حيث حرصت على الاحتفال بتلك المناسبة مع جمهورها.

ونشرت “” فيديو أعده مُحبيها وفيها العديد من الهدايا وقالت: ” جمهورى هو التاج اللى على رأسي..لذلك لقبت بـ البرنسيسة.. شكرا لـ 6 مليون مُتابع.. بشكركم على حبكم ومساندتكم لى دائماً…كل سنة وانتو معايا”.

يذكر أن الفنانة مى عز الدين، عُرض لها مسلسل “رسايل” خلال شهر رمضان الماضى على قناة ON E، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً مما جعل القناة تقوم بعرضه مرة ثانية عقب انتهاء شهر رمضان مباشرة بناء على رغبة الجمهور ، وشارك فى بطولته كل من خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، مها أحمد، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنبوى، دنيا المصرى، محسن منصور، وندى فقيه، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج إبراهيم فخر.