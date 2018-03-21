تعليق محافظ القاهرة على وقف أوبر وكريم

أحمد عاشورقال الدكتور عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول دعوى وقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" ليس نهائي وسيتم الطعن عليه في درجات التقاضي الأخرى.وأكد عبد الحميد، لـ"المال"، أن "أوبر" و"كريم" يخدمان على قطاع واسع من الجمهور يعتمد على الإنترنت، ولديه الق

أحمد عاشور

قال الدكتور عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول دعوى وقف نشاط شركتي “أوبر” و”كريم” ليس نهائي وسيتم الطعن عليه في درجات التقاضي الأخرى.

وأكد عبد الحميد، لـ”المال”، أن “أوبر” و”كريم” يخدمان على قطاع واسع من الجمهور يعتمد على الإنترنت، ولديه القدرة المالية على تحمل التكلفة، كما أن مصر في حاجة أن يكون في أكثر من وسيلة للتنقل.

وأرسلت شركة «كريم مصر» رسالة طمأنة إلى سائقيها عبر منصتها الإلكترونية، أكدت خلالها استمرار العمل بشكل طبيعى، وأنها لم تبلغ رسميًا بوقف عملياتها على خلاف ما تناقلته وكالات أنباء.