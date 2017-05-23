تعليق سفير بريطانيا على تفجير مانشستر

سمر السيدقال جون كاسن، السفير البريطانى بالقاهرة، تعليقًا على الحادث الإرهابى الذى وقع بمدينة مانشتر البريطانية، إن بريطانيا تعيش يومًا مؤلمًا، لكن الدعم الذى تتلقاه من الآخرين يهوِّن الموقف، وقدَّم شكره للحكومة المصرية لتضامنها معهم وتفهُّمها شعور إنجلترا نظرًا لمعاناتها نفس الموقف وتعرضها

سمر السيد

قال جون كاسن، السفير البريطانى بالقاهرة، تعليقًا على الحادث الإرهابى الذى وقع بمدينة مانشتر البريطانية، إن بريطانيا تعيش يومًا مؤلمًا، لكن الدعم الذى تتلقاه من الآخرين يهوِّن الموقف، وقدَّم شكره للحكومة المصرية لتضامنها معهم وتفهُّمها شعور إنجلترا نظرًا لمعاناتها نفس الموقف وتعرضها لحوادث إرهابية مشابهة.





وأضاف، فى تصريحات للصحفيين، اليوم، فى الحفل الذى نظمته السفارة البريطانية بمناسبة الترحيب بالمدير الجديد لقسم التجارة والاستثمار ، أنه من المقرر التحقيق فى الحادث للتعرف على جذور المشكلة وكوسيلة لهزيمة الإرهاب وستتخذ بلاده نفس إجراءات التصدى للجماعات الإرهابية التى اتخذتها فى أحداث مشابهة سابقة، مشيرًا إلى أن الإرهابيين يحاولون التفريق بين مصر وبريطانيا وكل الشعوب وبعضها من خلال التحريض على العنف والكراهية.

وأشار إلى أن مراحل التحقيق ما زالت مبدئية، لذا من غير المناسب التعليق على ما أعلنته داعش عن تبنّيها الحادث لكن بالتأكيد تأتى تلك المنظمة فى مقدمة المنظمات الإرهابية التى تستهدف بريطانيا مكافحتها فى سوريا والعراق.