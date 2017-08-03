تعليق جميع العروض على غاز مصر بالجلسة الاستكشافية

رجب عزالدين: قررت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية "غاز مصر" .وألغت البورصة العمليات المنفذة على السهم، على مدار ست جلسات ماضية منذ 26 يوليو الماضى، وحتى أمس 2 أغسطس إضافة على إلغاء جميع العروض والطلبات المسجل

رجب عزالدين:



قررت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية “غاز مصر” .

وألغت البورصة العمليات المنفذة على السهم، على مدار ست جلسات ماضية منذ 26 يوليو الماضى، وحتى أمس 2 أغسطس إضافة على إلغاء جميع العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسات الاستكشافية .

وتقول البورصة، إن هناك ارتفاعا غير مبررا فى سعر السهم الذى كسر حاجز الـ200 جنيه، بينما تنفى الشركة وجود أى أحداث غير معلنة أثرت على سعر السهم .



وأعلنت الشركة الإثنين الماضي، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل سهم.

يذكر أن أرباح “غاز مصر” ارتفعت خلال عام 2016 إلى 24.14 مليون جنيه، بزيادة 478.8%، مقابل أرباح بلغت 4.17 مليون جنيه في 2015.



