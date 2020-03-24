تعليق جميع الخدمات الحكومية في مصر أسبوعين باستثناء «مكاتب الصحة»

أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى لمدة أسبوعين بما فيها خدمات السجل المدني والشهر العقاري وتصاريح العمل ورخص البناء وغيرها لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة.

كما أعلن وقف وسائل المواصلات العامة والخاصة في مصر من 7 مساء إلى 6 صباحا لمدة أسبوعين

وأكد خلال مؤتمر صحفى أنه تطبيق حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، بدءًا من يوم الغد الأربعاء، لمدة أسبوعين، وسيتم إيقاف كافة حركات وسائل النقل.

أضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه يجب على المواطنين مساعدة الدولة لعدم اللجوء إلى إجراءات أكثر صرامة وأكثر صعوبة ولها تداعيات خطيرة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة التى نتمنى ألا نصل إليها وهى وصول أعداد المصابين إلى ألف مصاب،

