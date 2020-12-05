تعليق القداسات والخدمات بكنائس القاهرة والإسكندرية لمدة شهر بسبب كورونا

اعتبارًا من يوم الاثنين ٧ ديسمبر

قررت الكنيسة الأرثوذكسية تعليق القداسات والأنشطة الخدمية في كنائس القاهرة والإسكندرية نظرا لارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا بين الكهنة وشعب الكنيسة .

وعبر صفحته بفيسبوك، أعلن المتحدث باسم الكنيسة القس بولس حليم تفاصيل القرارات على النحو التالي:

في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنبًا للتجمعات، حمايةً لأبنائنا وللمجتمع ، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الأحباء الآباء الكهنة والشعب تقرر العمل بما يلي بكنائس القاهرة والإسكندرية اعتبارًا من يوم الاثنين ٧ ديسمبر ٢٠٢٠ ولمدة شهر :

١- تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية.

٢- تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة.

٣- تعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهراتٍ المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية.

٤- إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد و شماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن.

٥- إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

٦- يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.

٧- يسمح بإتمام سري المعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقط (٤ أفراد).

٨- تستمر الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور ٢٥ ٪.

٩- يلتزم الآباء الكهنة الموقرين والشمامسة وجميع أفرد الشعب باتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة.

أما بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر الأب المطران أو الأسقف كلٌ في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.