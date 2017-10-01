تعليق السفير المصري على أداء سلطات تونس في مباراة الأهلي والنجم

وكالات:أشاد نبيل حبشي سفير مصر في تونس، بالمجهود الكبير الذي قامت به السلطات التونسية وأجهزة الأمن لتوفير الحماية لبعثة النادي الأهلي والجماهير والحضور في المقصورة الرئيسية في ملعب مباراة النجم الساحلي التونسي بسوسة.ووجه حبشي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عقب انتهاء مباراة ذهاب نصف

وكالات:

أشاد نبيل حبشي سفير مصر في تونس، بالمجهود الكبير الذي قامت به السلطات التونسية وأجهزة الأمن لتوفير الحماية لبعثة النادي الأهلي والجماهير والحضور في المقصورة الرئيسية في ملعب مباراة النجم الساحلي التونسي بسوسة.





ووجه حبشي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عقب انتهاء مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف في سوسة، الشكر للأمن التونسي والمسؤولين عن تنظيم مباراة الأحد، وتوفيرهم الحماية للبعثة والجمهور قبل وأثناء المباراة، وتنظيم خروجهم عقب المباراة بأمان رغم الحماس الشديد لجماهير النجم الساحلي التونسي في سوسة.

من جانبه، قال أحمد سمير رئيس الجالية المصرية بتونس، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الجماهير المصرية لاقت تعاونا وترحيبا كبيرا من الجانب التونسي، وذلك في إطار العلاقات الطيبة وروح المحبة التي تجمع الأندية المصرية بنظيرتها التونسية.

وأضاف، أن مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا سيخرج منها فائز واحد في مجموع المباراتين يصعد إلى نهائي البطولة، وتظل في النهاية العلاقات الأخوية التي تجمع الطرفين هي الباقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي في سوسة التي أقيمت مساء اليوم انتهت بهدفين لهدف لصالح النادي التونسي، فيما تقام مباراة العودة بعد نحو ثلاثة أسابيع في مصر.

ومن المقرر مغادرة بعثة النادي الأهلي تونس اليوم الإثنين للعودة إلى مصر بعد إقامة استمرت نحو 10 أيام تخللها مباراتي الترجي التونسي في عودة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والنجم الساحلي في ذهاب نصف النهائي.