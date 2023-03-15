تعليق التداول على العديد من أسهم البنوك الأوروبية بعد تكبدها خسائر فادحة

شهدت الأسواق الأوروبية انخفاضاً حاداً اليوم الأربعاء، مع استمرار انزلاق أسهم البنوك إلى المنطقة الحمراء بعد تداعيات بنك “سيليكون فالي” عالمياً، بحسب قناة العربية.

وانخفض مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بنسبة 1.7% في منتصف التعاملات الصباحية، مع تداول معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الحمراء، واصلت أسهم البنوك سلسلة خسائرها وانخفضت بنسبة 4.6%، يليها قطاع التجزئة الذي انخفض بنسبة 3.9%.

وكان “كريدي سويس” أكثر أسهم البنوك القيادية تراجعاً بعد أن كشف البنك عن وجود “نقاط ضعف جوهرية” في تقاريره أمس الثلاثاء، وانخفض سعر السهم بأكثر من 21% بحلول الساعة 10.30 صباحاً بتوقيت لندن اليوم الأربعاء، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”.

وأوقفت البنوك الأوروبية التداول مع هبوط الأسهم، إذ تم إيقاف التداول على أسهم العديد من البنوك الأوروبية عدة مرات من قبل مشغلي البورصات، بما في ذلك “كريدي سويس”، و”سوسيتيه جنرال”، و”Monte dei Paschi”، و”يونيكريدت” الإيطاليين مع انخفاض الأسعار.

وانخفض سهم كريدي سيوس بنسبة تصل إلى 23.8% في حوالي الساعة 11 صباحاً بتوقيت لندن، يليه بنك “سوسيتيه جنرال”، الذي انخفض بنسبة 9.9%.