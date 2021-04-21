تعليقات محمد هنيدي بعد حلقة رامز عقله طار : أنا لست في خطر أنا الخطر (صور)

نشرت صفحة محمد هنيدي صورتين بجوار بعض الأولي له ببرنامج رامز عقله طار وهو يلعب حرب الألوان والثانية صورته في الشخصية الجديدة التي أصبحت موجودة ضمن شخصيات أحد الألعاب العالمية الشهيرة والتي ظهر فيها كشخصية قتالية متوائمة مع اللعبة .

قامت الصفحة الرسمية لنجم الكوميديا محمد هنيدي بنشر العديد من الصور والكومكس الكوميدية والفيديوهات أيضا تعليقا على حلقة برنامج المقالب رامز عقله طار التي ظهر بها اليوم ، ونالت المنشورات الكثير من التفاعل والتعليقات الكوميدي على ما نشره هنيدي تنمرا على نفسه .

آخر الصور التي نشرها محمد هنيدي كتب عليها .. أنا لست في خطر أنا الخطر ..!

نشرت صفحة محمد هنيدي صورتين بجوار بعض الأولي له ببرنامج رامز عقله طار وهو يلعب حرب الألوان والثانية صورته في الشخصية الجديدة التي أصبحت موجودة ضمن شخصيات أحد الألعاب العالمية الشهيرة والتي ظهر فيها كشخصية قتالية متوائمة مع اللعبة .

وثاني الصور لكومكس تم تركيبه من فيلم فول الصين العظيم له مع الشخصية الصينية التى كانت تضحك في الطيارة وتم تبديل وجه الرجل الصيني بوجه رامز جلال في المقلب .

أما ثالث الصور فهى له بعد تغيير شكله ليكون شبيه لفان ديزل نجم الأكشن الأمريكي الشهير تعليقا على قفزته بحمام السباحة وكتب عليها .. أشرس قفزة في تاريخ البرنامج ، فين ديزل الوطن العربي .

وكانت أولى تعليقاته هو بوست كتب به الشجاعة عادة ، ثم كتب في التعليقات ( بس العادة دي مش عندنا الحمد لله )

أما الفيديوهات فنشر أثنين من الفيديوهات الأول له مع رامز جلال داخل الكابسولة وكتب عليها تعليقا على ما كان رامز جلال يفعله به ( يا جدع انت ماتستفزنيش )

ثم نشر فيديو آخر مركب عليه صورته وكتب عليها ( هناك اشخاص لا تهاب الموت والخطر .. ذا روك الوطن العربي ) .

ظهر هنيدي لاول مرة مع رامز جلال في برنامج «رامز عنخ آمون» عام 2013 ، ثم «رامز واكل الجو» في 2015 ، وبعد توقف عن المشاركة لست سنوات متتالية يشارك هذا العام في «رامز عقله طار» .

و كان هنيدي قد نشر تعليقا على صورته التي ظهرت في البرومو الدعائي للبرنامج مع نشر صورته وقال : ياريت أي مصمم غرافيك شاطر، يعدل لي في الصورة ويحولني لسوبر مان .

برنامج رامز عقله طار يعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على MBC مصر الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على MBC مصر 12:00 منتصف الليل.وكانت mbc مصر طرحت البرومو الرسمي لبرنامج رامز عقله طار، ووفقا لبيان صادر عن القناة، فقد حصد أكثر من 10 مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط.